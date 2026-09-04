Η League Phase του UEFA Champions League ξεκινά στο MEGA με ένα μεγάλο ντέρμπι.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά από το «Άνφιλντ» την εκρηκτική αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα από τα πιο δυνατά και αμφίρροπα ματς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Οι «κόκκινοι», ενισχυμένοι σημαντικά το φετινό καλοκαίρι, θέλουν να κάνουν το ιδανικό ξεκίνημα ενώπιον των οπαδών τους. Στον αντίποδα, η Ατλέτικο ταξιδεύει στο Λίβερπουλ με υψηλές φιλοδοξίες, έχοντας ως μεγάλο στόχο μια θέση στον τελικό του UEFA Champions League, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στο «σπίτι» της, το «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00, το Pre-Game του MEGA προετοιμάζει το τηλεοπτικό κοινό. Η αποτίμηση της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Phase βρίσκεται στο επίκεντρο, με αποκλειστικές δηλώσεις και αναλύσεις από την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, ενώ παράλληλα μεταφέρονται οι τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα συμβαίνουν λίγο πριν από τη σέντρα στο «Άνφιλντ».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, τη σκυτάλη παίρνει το Post-Game. Η εκπομπή καταγράφει όλα τα μεγάλα ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής, τις σημαντικότερες φάσεις και τις καθοριστικές στιγμές των αναμετρήσεων, ενώ ξεχωριστή θέση έχει και η παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που πρωταγωνιστούν στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Τους αγώνες σχολιάζουν από το ανανεωμένο στούντιο του MEGA ο Μιχάλης Τσώχος, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

Όσα συμβαίνουν στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, παίζουν και φέτος στο MEGA!

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου:

Pre-game στις 21:00

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης στις 22:00

Post-game στις 24:00

Δείτε το trailer: