Η Deutsche Bank μπορεί να δάνεισε δισεκατομμύρια δολάρια σε στούντιο του Χόλιγουντ, επιτρέποντας τη δημιουργία αρκετών εμβληματικών κινηματογραφικών έργων, όμως τώρα ζητάει τα χρήματά της πίσω, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να βγαίνουν στο «σφυρί».

Η γερμανική τράπεζα δάνειζε από τις αρχές του 2000 τεράστια ποσά, μέχρι και την οικονομική κρίση του 2007-2008. Έκτοτε, διέκοψε τη χρηματοδότηση και απαίτησε τα χρήματά της πίσω.

Ενδεικτικά, το Hollywood Reporter έγραφε τότε ότι η Deutsche Bank αναγκάστηκε να κλείσει οριστικά το ειδικό τμήμα χρηματοδότησης ταινιών, ακυρώνοντας μάλιστα μια τεράστια συμφωνία ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων με την Paramount Pictures.

Το 2019 η Deutsche Bank επιχείρησε να επανέλθει στο Χόλιγουντ μετά από σχεδόν δέκα χρόνια απουσίας, δανείζοντας στην εταιρεία ακινήτων Hackman Capital Partners, καθώς πίστευε ότι η άνοδος των υπηρεσιών streaming θα συνέβαλε στην ανάπτυξη κινηματογραφικών παραγωγών.

Έτσι, η Hackman Capital Partners αγόρασε τα Manhattan Beach Studios το 2019 για 650 εκατομμύρια δολάρια, με τη γερμανική τράπεζα να παρέχει χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 εκατ. δολαρίων. Στη συνέχεια, η Hackman Capital Partners απέκτησε την Television City από το CBS έναντι 750 εκατ. δολαρίων με τη βοήθεια ενός ενυπόθηκου δανείου ύψους 350 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής τη γερμανική τράπεζα.

Δύο χρόνια αργότερα, σχεδόν στο αποκορύφωμα της έκρηξης του streaming, η Deutsche Bank ηγήθηκε ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 340 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των Kaufman Astoria Studios στη Νέα Υόρκη από τους Hackman και Affinius Capital.

Η κίνηση αυτή μετέτρεψε την Hackman Capital Partners στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ιδιοκτήτη κινηματογραφικών στούντιο στο Χόλιγουντ, με ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη έως το Λονδίνο και το Δουβλίνο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η επένδυση της γερμανικής τράπεζας δεν απέδωσε, καθώς οι υπηρεσίες streaming δεν έφεραν άνθιση στον κινηματογράφο, αλλά το ανάποδο. Επιπλέον, η μείωση των κινηματογραφικών παραγωγών λόγω της πανδημίας και η απεργία στο Χόλιγουντ το 2023 οδήγησαν την Hackman Capital Partners σε αθέτηση των υποσχέσεών της.

Η εταιρεία, λοιπόν, από γίγαντας του Χόλιγουντ σε λίγο καιρό μετατράπηκε σε κακοπληρωτή και πλέον αναγκάζεται να βγάλει σε δημοπρασίες ακίνητα που αγόρασε, για να ξεπληρώσει τους δανειστές της.

Η Deutsche Bank είναι από τους δανειστές που ευελπιστούν να λάβουν πρώτοι πίσω τα χρήματά τους, ενώ ακολουθούν μεταξύ άλλων οι HPS Investment Partners, Oaktree Capital και Goldman Sachs.