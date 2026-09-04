Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία για το περιστατικό, οι αστυνομικοί του έδωσαν επανειλημμένα σαφείς εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Ο 31χρονος, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε μία φορά, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Θριάσειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbeast ο δράστης φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Προανάκριση για το περιστατικό

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και ο αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.