Ομάδα ανηλίκων το βράδυ της Πέμπτης ξυλοκόπησε 13χρονο έξω από σχολείο στα Χανιά, στον οποίο μάλιστα είχαν στήσει ενέδρα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον 5 ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών – ανάμεσά τους και Ρομά- ξυλοκόπησε τον 13χρονο στην οδό Κοραή, έξω από το σχολείο.

Ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χθες το βράδυ φαίνεται πως έστησε ενέδρα στον ανυποψίαστο νεαρό με σκοπό να τον ξυλοκοπήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις αρχές, με την αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει δύο άτομα από την ομάδα των νεαρών, μαζί με τους γονείς τους. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος.

Σήμερα, ο 13χρονος μετέβη στο Ηράκλειο, με σκοπό να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία καταγγελία για ξυλοδαρμό, στην οποία φαίνεται πως εμπλέκεται η ομάδα των ανήλικων.