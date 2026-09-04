Μαίνεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά των εξαγγελιών του.

«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: «Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.



«Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν».



Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».



Οι δηλώσεις από τις κυβερνητικές πηγές ακολουθούν την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που ήρθε ως απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.







