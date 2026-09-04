Σάλος επικρατεί στη Θέουτα μετά τα διαδοχικά περιστατικά βίας κατά ζώων. Αρχικά, ομάδα παράτυπων μεταναστών αιχμαλώτισε και χτύπησε μέχρι θανάτου ένα νεαρό δελφίνι στα ρηχά της παραλίας Τραμπολίν, προκαλώντας την έντονη και οργισμένη αντίδραση των παρευρισκομένων κατοίκων. Πριν κοπάσει η κατακραυγή, ένα νέο περιστατικό ήρθε στο φως. Ένας ντόπιος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή, καταφέρνοντας να αφοπλίσει και να εμποδίσει παράτυπο μετανάστη που κατευθυνόταν στον καταυλισμό με το «δείπνο» του, το οποίο ήταν μια ζωντανή χήνα.



Οργή έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Θεούτα η αποκάλυψη του περιστατικού ακραίας κακοποίησης του δελφινιού. Όπως αναφέρεται σε διαδικτυακό αίτημα συλλογής υπογραφών, το θηλαστικό προσεγγίστηκε από ομάδα ανδρών, οι οποίοι το έβγαλαν βίαια από το νερό και το χτύπησαν στο κεφάλι με ξύλο. Στη συνέχεια, οι δράστες σήκωσαν το άψυχο σώμα του ζώου ψηλά, επιδεικνύοντάς το ως τρόπαιο, ενώ ορισμένοι εξ αυτών πανηγύριζαν και γελούσαν.

Η παρέμβαση των κατοίκων και η κατακραυγή

Πολίτης που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να επιπλήξει τους δράστες, φωνάζοντας: «Μόλις έπιασαν ένα δελφίνι, αυτό είναι δελφίνι, δεν μπορείτε να το αγγίζετε. Όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, κα@@@@@. Είναι δελφίνι. Δεν μπορείτε να το φάτε». Οι παρευρισκόμενοι μετανάστες έκαναν χειρονομίες ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό, με έναν εξ αυτών να σχεδιάζει κίνηση σφαγής στον λαιμό του.

🇪🇸🐬 JUST IN: "They killed a dolphin. They say they killed it. Over there, as you can see, they kill protected species."



Some leftists across X and other platforms are claiming these migrants are "allowed to fish."



However, killing a dolphin in Spain and the EU is illegal. It… https://t.co/AB9RSWLRKe pic.twitter.com/MXQEEXpTYM — Remix News & Views (@RMXnews) September 4, 2026

Φεύγοντας από την ακτή, ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την Daily Mail, δήλωσε εξοργισμένος: «Η παραλία σκότωσε ένα δελφίνι, με αίμα στο κεφάλι του. Ορίστε, σκότωσαν ένα προστατευόμενο είδος και μάλιστα ένα μωρό δελφίνι».

Η Νάντια Γκαρθία Γκόμεθ, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία για την ταυτοποίηση των ενόχων, σημείωσε: «Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, ένα αποπροσανατολισμένο νεαρό δελφίνι που κολυμπούσε κοντά στην ακτή στην παραλία Τραμπολίν στη Θεούτα, αποσπάστηκε βίαια από το νερό. Μάρτυρες και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ζώο αντιμετωπίστηκε σαν να ήταν αντικείμενο και χτυπήθηκε βίαια στο κεφάλι με ένα ξύλο, προκαλώντας τον άμεσο θάνατό του. Οι σοκαριστικές εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους υπεύθυνους να επιδεικνύουν το νεκρό σώμα του κητώδους σαν να ήταν τρόπαιο. Αυτή η πράξη ακραίας και αδικαιολόγητης σκληρότητας δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη.



Τα δελφίνια είναι αυστηρά προστατευόμενα είδη βάσει της ισπανικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και η κακοποίησή τους αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα. Επομένως, ξεκινάμε αυτή την αναφορά για να απαιτήσουμε από την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία στη Θεούτα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη SEPRONA να ενεργήσουν με τη μέγιστη κατεπείγουσα σημασία. Απαιτούμε να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την επίσημη ταυτοποίηση των εμπλεκομένων σε αυτή τη θανάτωση και να πέσει πάνω τους το πλήρες βάρος του νόμου, εφαρμόζοντας τις μέγιστες ποινές για το έγκλημα της κακοποίησης ζώων που καταλήγει σε θάνατο».

Μετά την επίθεση σε δελφίνι ντόπιος πρόλαβε την τελευταία στιγμή τη σφαγή χήνας

Μετά το σοκαριστικό συμβάν με τη θανάτωση του νεαρού δελφινιού, ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων έρχεται στο φως στη Θεούτα. Ένας ντόπιος κάτοικος βρέθηκε στο σημείο την κατάλληλη στιγμή, εμποδίζοντας παράτυπο μετανάστη να επιστρέψει στο καταυλισμό του με το «δείπνο» του… μία χήνα.

📽️🚨‼️Mientras tanto, en Ceuta, se reporta que unos invasores mataron a una cría de delfín y también están matando cisnes…



Lo del cisne fue terrible, pero seguro que iban a destrozarle la cabeza al delfín y comérsela. Los delfines no hacen daño a las personas.



Odio esta… pic.twitter.com/u3rwlX3uai — ®️The Hunter ✠ 🪖 (@Bel31278Andres) September 4, 2026

Ο άνδρας πιάστηκε να κρατά μια δεμένη χήνα μέσα σε πλαστική σακούλα.



Μόλις ο κάτοικος της Θεούτα τον αντιμετώπισε, εκείνος πέταξε το πτηνό στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή.

After clubbing a baby dolphin to death yesterday, illegal migrants are now killing geese in Ceuta.



This Spanish local arrived on the scene just in time to stop the migrant from returning to his camp with dinner pic.twitter.com/ePlgwJgmJv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στους ταμιευτήρες της πόλης, σε μικρή απόσταση από το Κέντρο Προσωρινής Παραμονής Μεταναστών, όπου εξακολουθούν να διαμένουν περίπου 10.000 άτομα, εντείνοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας.

Κλιμάκωση της έντασης και της παραβατικότητας

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στον ισπανικό θύλακα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία την κλιμάκωση των απαράδεκτων ενεργειών στην περιοχή.



Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διερευνούν σοβαρές υποθέσεις παραβατικότητας, μεταξύ των οποίων 23 αναφερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις και περιστατικά βίας, αυξάνοντας την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής.