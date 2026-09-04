Στο ιστορικό υψηλό των 5,85 δολαρίων ανά γαλόνι (3,8 λίτρα) έφτασε σήμερα το πετρέλαιο ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται στα φορτηγά και τα τρακτέρ, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτων που αποτελούν σημείο αναφοράς.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει μπλοκάροντας τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Στα αμερικανικά βενζινάδικα, η τιμή βενζίνης αυξήθηκε επίσης ξανά πρόσφατα, με μέσο όρο τιμής 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Αυτή εξακολουθεί να είναι κάτω από το ρεκόρ για αυτήν την κατηγορία των 5,05 δολαρίων που διαμορφώιθηκε το 2022, σύμφωνα με την Ένωση.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μη δημοφιλής στους Αμερικανούς, κρατά υπό πίεση την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.