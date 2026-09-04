Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές υπερβολικά μεγάλων αποστάσεων, πέτυχε ένα μοναδικό αθλητικό επίτευγμα, καθώς κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας τη θαλάσσια απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία.

Ο 43χρονος αθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του την Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας στα Διαπόντια Νησιά, και έφτασε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο νοτιότερο άκρο της ιταλικής χερσονήσου του Σαλέντο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marathon Swimmers Federation, η συνολική απόσταση που κάλυψε ήταν 91,4 χιλιόμετρα, με τον Χρυσικόπουλο να παραμένει στο νερό για 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το εγχείρημα ως την πρώτη επιτυχημένη κολυμβητική διάσχιση του συγκεκριμένου περάσματος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η δεύτερη προσπάθεια ήταν η επιτυχημένη

Η διαδρομή Οθωνοί – Ιταλία δεν ήταν άγνωστη για τον Έλληνα υπερκολυμβητή. Δύο χρόνια νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2024, είχε επιχειρήσει ξανά να ολοκληρώσει το ίδιο πέρασμα, όμως η προσπάθεια δεν είχε ευτυχή κατάληξη.

Τότε, ξεκινώντας και πάλι από τους Οθωνούς με προορισμό το Οτράντο, ο Χρυσικόπουλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στα ανοιχτά, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σμήνος από μέδουσες, αλλά και με απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό.

Φέτος επέστρεψε στο ίδιο σημείο εκκίνησης, έχοντας προετοιμαστεί για μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου.

Το πέρασμα ανάμεσα στα Επτάνησα και την ιταλική ακτή θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω των ισχυρών ρευμάτων, των μεγάλων αποστάσεων χωρίς ενδιάμεσο σημείο και των απότομων μεταβολών του καιρού.

Ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματα στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων.

Το 2021 κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, όταν κολύμπησε συνολικά 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα σε πισίνα του ΟΑΚΑ, παραμένοντας καθημερινά στο νερό για τεράστιες χρονικές περιόδους.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2022, πραγματοποίησε μία από τις πιο δύσκολες ελληνικές κολυμβητικές αποστολές, καλύπτοντας τη διαδρομή Ρόδος – Καστελλόριζο, συνολικής απόστασης περίπου 130 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή.

Η προσπάθεια διήρκεσε περίπου 64 ώρες, με τον αθλητή να αντιμετωπίζει δύσκολες καιρικές συνθήκες και εξαντλητική σωματική καταπόνηση.

Το 2025 πέτυχε νέο ρεκόρ Γκίνες, κολυμπώντας 151 χιλιόμετρα σε πισίνα, ενώ παρέμεινε ξύπνιος για περισσότερες από 48 ώρες συνεχόμενα, ολοκληρώνοντας τον στόχο του λίγο πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου.

Η σκληρή προετοιμασία πίσω από το επίτευγμα

Τέτοιες προσπάθειες απαιτούν πολυετή προετοιμασία, αυστηρό πρόγραμμα και συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Στις μεγάλες θαλάσσιες διασχίσεις ο Χρυσικόπουλος συνοδεύεται από ειδική ομάδα υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει γιατρό και σκάφος παρακολούθησης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των πιστοποιημένων κολυμβητικών διασχίσεων, το σκάφος δεν επιτρέπεται να τον αγγίξει ή να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Η διατροφή του κατά τη διάρκεια πολύωρων εγχειρημάτων βασίζεται σε ενεργειακές μπάρες, φρούτα, υδατάνθρακες, νερό και ισοτονικά ποτά με ηλεκτρολύτες, ώστε να διατηρείται η ενέργεια και η ενυδάτωση.

Ο ίδιος έχει περιγράψει στο παρελθόν τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής τέτοιων αποστάσεων: έντονο μυϊκό πόνο, εξάντληση, αλλά ακόμη και παραισθήσεις που προκαλούνται από την έλλειψη ύπνου και την παρατεταμένη παραμονή στο νερό.

Η διάσχιση Οθωνοί – Σάντα Μαρία ντι Λέουκα έρχεται να προστεθεί στη σειρά των μεγάλων προκλήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Έλληνας υπερκολυμβητής, ο οποίος συνεχίζει να αναζητά τα προσωπικά όρια της ανθρώπινης αντοχής μέσα από εγχειρήματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα δεδομένα της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας.