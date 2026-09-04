Ο Γιάννης Μπέζος έθεσε το ζήτημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας από μια διαφορετική αφετηρία, μιλώντας για την ανάγκη που οδηγεί έναν καλλιτέχνη να εκφράσει όσα έχει μέσα του και να τα μοιραστεί με το κοινό. Στην ανάλυσή του αναφέρθηκε ακόμη στη μετριότητα, αλλά και σε δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Για τον ίδιο, η ανάγκη αυτή δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση. Αφορά πρωτίστως τον ίδιο τον δημιουργό και την ανάγκη του να αφήσει ένα προσωπικό αποτύπωμα μέσα από το έργο του.

«Ότι και να πάρετε, από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες των καιρών μας, μία μεγάλη ανάγκη τα δημιουργεί.

Όταν λέω ανάγκη, δεν μιλάω για κοινωνική ανάγκη μόνο, και προσωπική ανάγκη του καλλιτέχνη. Δηλαδή να καταθέσει κάτι. Να καταθέσει ένα κόσμο που έχει μέσα του, τον οποίο θέλει να μοιραστεί με έναν τρόπο.

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εγωιστές. Παρόλα αυτά, θέλουν αυτό που δημιουργούν, αυτό που καταθέτουν, να γίνεται κοινή ανάσα με τους υπολοίπους. Το κάνει και αυτός από μία ανάγκη. Θέλει κάτι να κάνει, θέλει ρεπερτόριο.»

Η μετριότητα και η αναζήτηση μιας άλλης καλλιτεχνικής διαδρομής

Ο Γιάννης Μπέζος στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση του καλλιτέχνη με αυτό που χαρακτήρισε μετριότητα. Όπως εξήγησε, η διαρκής αναζήτηση νέων έργων και διαφορετικών σημείων αναφοράς αποτελεί, για έναν δημιουργό με πραγματικό ενδιαφέρον, τρόπο να συνεχίσει να εξελίσσεται.

«Επειδή πολλές φορές μας κατακλύζει η μετριότητα, ο καλλιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του πάντα αναζητάει μία ανάσα και θα πάει σε αυτά τα πράγματα υποχρεωτικά για να μπορέσει να αντέξει. Εννοώ ο καλλιτέχνης που έχει ενδιαφέρον.

Αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές και ακροατές που του μοιάζουν.»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε δύο από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση ενός σημαντικού δημιουργού με το κοινό του.

«Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Θεοδωράκης ή όπως ο Χατζιδάκις, συνομιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντάξιοί τους.»

Ο Γιάννης Μπέζος έκανε τις παραπάνω δηλώσεις μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News.