Η μάχη ανθρώπου και μηχανής φαίνεται πως αποκτά νέα διάσταση, καθώς βίντεο από τη Ρωσία καταγράφει τη στιγμή που ένα ανθρωποειδές ρομπότ αντέδρασε επιθετικά όταν ένας άνδρας το έσπρωξε, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην καθημερινότητα.

Το δυστοπικό βίντεο, το οποίο καταγράφηκε στη Volga Electronics στο Σαράτοφ, ξεκινά χωρίς κάτι ασυνήθιστο. Ένα δίποδο ανθρωποειδές ρομπότ πλησιάζει έναν άνδρα πελάτη που είχε μπει στο κατάστημα. Ο άνδρας απλώνει το χέρι του για να το χαιρετήσει, όμως το ρομπότ δεν ανταποκρίνεται και τον αγνοεί. Τότε εκείνος το σπρώχνει παιχνιδιάρικα.

Η αντίδραση της μηχανής είναι άμεση. Το ρομπότ παίρνει στάση που παραπέμπει σε κουνγκ φου και στη συνέχεια εξαπολύει επίθεση εναντίον του άνδρα, πραγματοποιώντας μια σειρά από κλωτσιές και γροθιές, σαν αυτοματοποιημένος Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ. Δύο εργαζόμενοι σπεύδουν να επέμβουν και προσπαθούν να συγκρατήσουν το ρομπότ, το οποίο συνεχίζει να κινείται επιθετικά και να χτυπά προς την πλευρά του πελάτη.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής αν η επίθεση ήταν πραγματική ή αν επρόκειτο για σκηνοθετημένο περιστατικό με σκοπό την προβολή, όπως έχει συμβεί και με άλλα βίντεο που αφορούν μηχανές. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ χρηστών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας. «Άρα δεν μπορούμε καν να ελέγξουμε ένα ρομπότ ύψους τεσσάρων ποδιών. Φανταστείτε αργότερα, όταν θα υπάρχουν πραγματικά ανθρωπόμορφα ρομπότ σε μέγεθος ενήλικα που θα είναι ψυχοπαθή. Εμείς οι άνθρωποι τελειώσαμε», σχολίασε ένας χρήστης.

«Οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Μας είχαν προειδοποιήσει με τον Εξολοθρευτή», ανέφερε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος έγραψε: «Αυτά τα καταραμένα ρομπότ σίγουρα θα μας σκοτώσουν!». Υπήρχαν, ωστόσο, και εκείνοι που θεώρησαν ότι το περιστατικό ήταν ξεκάθαρα σκηνοθετημένο. «Τα ρομπότ δεν παίρνουν αυθόρμητα στάσεις πολεμικών τεχνών, εκτός αν είναι προγραμματισμένα να το κάνουν», σχολίασε ένας από τους επικριτές.

Ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο περιστατικό στη Ρωσία ήταν αυθεντικό, υπάρχουν αρκετές επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στις οποίες ανθρωποειδή ρομπότ έχουν παρουσιάσει απρόβλεπτη συμπεριφορά παρουσία ανθρώπων. Την περασμένη άνοιξη, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που χόρευε για πελάτες σε εστιατόριο με καυτή κατσαρόλα στην Καλιφόρνια κατέληξε να προκαλέσει χάος, ρίχνοντας αντικείμενα από τα τραπέζια, σπάζοντας πιάτα και εκτοξεύοντας ξυλάκια, σε ένα περιστατικό που θύμιζε σκηνή από κωμωδία.

Σε πιο σοβαρά περιστατικά, ένας χειριστής στην Κίνα δέχθηκε κλωτσιά στα γεννητικά όργανα από προηγμένο ρομπότ της Unitree, το οποίο εκείνος χειριζόταν, ενώ σε μια άλλη περίπτωση ένα ρομπότ χαστούκισε ένα παιδί κατά τη διάρκεια επίδειξης χορού που πήγε στραβά.

Τέτοιες δυσλειτουργίες των μηχανών μπορεί αρχικά να φαίνονται διασκεδαστικές ή κωμικές, όμως ειδικοί στην τεχνολογία προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να έχουν πολύ σοβαρότερες συνέπειες καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ ενσωματώνονται ολοένα περισσότερο στην καθημερινή ζωή. Το ενδεχόμενο μιας αντίστοιχης δυσλειτουργίας κοντά σε ένα μωρό, έναν ασθενή σε νοσοκομείο ή έναν πολίτη κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής παρέμβασης δημιουργεί πολύ διαφορετικά δεδομένα.

«Το περιστατικό δεν θα αντιμετωπιζόταν ως κωμική ανακούφιση, αλλά ως επικίνδυνη αποτυχία ενός συστήματος», δήλωσε στην New York Post ο δρ. Ρόμαν Γιαμπόλσκι, μόνιμος αναπληρωτής καθηγητής και επιστήμονας πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ. Όπως εξήγησε, μια δυσλειτουργία σε ένα ρομπότ που χορεύει είναι κυρίως ντροπιαστική, όμως ένα αντίστοιχο πρόβλημα σε ένα ρομπότ ασφαλείας, ένα σύστημα παράδοσης, μια πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης, έναν ιατρικό βοηθό ή μια βιομηχανική μηχανή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ακόμη και αλυσιδωτές αποτυχίες.