Με αφορμή την εκδήλωση έναρξης του Συσσιτίου Νεαπόλεως, πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, κατά την οποία έγινε αναφορά στη διαχρονική προσφορά της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και στη σταθερή, έμπρακτη στήριξή της στο κοινωνικό έργο και στις ανάγκες λειτουργίας των δομών της Μητρόπολης.

Για εμάς στη Διαμαντής Μασούτης, η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς επιλογή. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας και της ευθύνης που αισθανόμαστε απέναντι στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Πιστεύουμε στη δύναμη της έμπρακτης στήριξης. Στη δύναμη της συνεργασίας. Και, πάνω απ’ όλα, στη δύναμη του να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Με συνέπεια, σεβασμό και ευαισθησία, συνεχίζουμε να στηρίζουμε φορείς και πρωτοβουλίες που καθημερινά προσφέρουν ουσιαστικό έργο και δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία μας. Γιατί η αξία μιας επιχείρησης δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς. Μετριέται και στο αποτύπωμα που αφήνει στους ανθρώπους και στην κοινωνία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.