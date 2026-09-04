Οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το πότε πέθανε το παιδί.

Σύμφωνα με το Live News, η 38χρονη υποστήριξε ότι το παιδί της πέθανε το 2023, ενώ ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως είναι «σίγουρος» ότι το μωρό πέθανε το 2022.

Πιο αναλυτικά, στην κατάθεσή της, η 38χρονη ανέφερε ότι το μωρό είχε πόνους στην κοιλιά και πυρετό και ότι ο σύζυγός της τού έκανε μασάζ στην κοιλιά.

«Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνο στην κοιλιά και πυρετό. Ο σύζυγός μου του έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά. Πριν τη σύλληψή μου έμενα στην οδό Θάσου. Τώρα δεν έχουμε νοικιάσει καινούργιο σπίτι. Δεν εργάζομαι. Ο σύζυγός μου εργάζεται ως DJ. Ήρθα στην Ελλάδα πριν δεκατέσσερα χρόνια. Τα δύο μου παιδιά γεννήθηκαν εδώ, στην Ελλάδα. Το ίδιο και το μωρό που πέθανε. Δεν έχω σχέση με όσα με κατηγορούν. Δεν πουλάμε ναρκωτικά. Δεν κάνουμε χρήση μπροστά στα παιδιά. Ζητώ μια ευκαιρία. Είμαι έγκυος εφτά μηνών».

Παράλληλα, η 38χρονη φέρεται να παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι είχε προσπαθήσει και άλλες φορές να θάψει το μωρό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς, όπως ανέφερε, δεν άντεχε ψυχολογικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το βρέφος παρέμενε στην κατάψυξη και κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα της το έβλεπε εκεί. Μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι η τοποθέτηση του μωρού στην κατάψυξη ήταν δική του ιδέα.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος ανέφερε ότι είναι σίγουρος πως το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι ο θάνατος σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Τα νέα στοιχεία αναμένεται να εξεταστούν από τις ανακριτικές αρχές, καθώς οι διαφορετικές αναφορές των δύο κατηγορουμένων για την ημερομηνία θανάτου, την παρουσία της 38χρονης και όσα ακολούθησαν τον θάνατο του βρέφους δημιουργούν νέα ερωτήματα στην υπόθεση.