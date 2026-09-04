Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αναρτήσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων διαιτητή καλαθοσφαίρισης μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την καταγγελία, από τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν αναρτήσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά στοιχεία του διαιτητή.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία έδωσε εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εντοπιστούν οι διαχειριστές των επίμαχων λογαριασμών.

Εντοπίστηκε ο διαχειριστής δύο λογαριασμών

Ακολούθησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τις Αρχές να αξιοποιούν ηλεκτρονικά ίχνη και στοιχεία ταυτοποίησης.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με πάροχο τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου.

Από την έρευνα προέκυψε μέχρι στιγμής η ταυτοποίηση ενός άνδρα ως διαχειριστή δύο από τους λογαριασμούς μέσω των οποίων έγιναν οι επίμαχες αναρτήσεις και δημοσιοποιήσεις.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.