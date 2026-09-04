Η Μαρία Πίρσον, η μακροβιότερη κρατούμενη γυναίκα στη Βρετανία, επέστρεψε στη φυλακή μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή της, καθώς φέρεται να παραβίασε έναν από τους όρους της άδειας που της είχε επιβληθεί.

Η 70χρονη σήμερα Πίρσον είχε αποφυλακιστεί τον Ιούλιο, έχοντας περάσει σχεδόν 40 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία της ερωτικής της αντιπάλου, Τζάνετ Νιούτον, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα το 1986. Η αποφυλάκισή της είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο Αναστολών κατά τη δέκατη αίτησή της, αφού οι προηγούμενες εννέα προσπάθειες είχαν απορριφθεί, παρά τις προειδοποιήσεις ότι εξακολουθούσε να μπορεί να αποτελεί «υψηλό κίνδυνο» για πρόκληση «σοβαρής βλάβης».

Η Πίρσον δεν αποφυλακίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος πρόωρης αποφυλάκισης της κυβέρνησης των Εργατικών, ωστόσο η υπόθεσή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρχηγοί της αστυνομίας και διευθυντές φυλακών προειδοποιούν ότι η πρόωρη απελευθέρωση σκληρών εγκληματιών, πριν ολοκληρώσουν τις ποινές τους, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το κοινό.

Οι συγγενείς της Τζάνετ Νιούτον είχαν δηλώσει στη Daily Mail ότι «έτρεμαν» στην ιδέα του τι θα μπορούσε να συμβεί μετά την αποφυλάκιση της Πίρσον, καθώς ήταν πεπεισμένοι ότι παρέμενε «επικίνδυνη». Ωστόσο, έγινε πλέον γνωστό ότι η Πίρσον έχει ήδη επιστρέψει στη φυλακή, apparently μετά την παραβίαση ενός όρου της άδειάς της.

Η αδελφή της Νιούτον, Λιν, χαρακτήρισε την εξέλιξη «την πιο θετική ενημέρωση που θα μπορούσα εγώ και η οικογένειά μου να ελπίζουμε». Ζήτησε να «αντληθούν διδάγματα» από την υπόθεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Πίρσον θα παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε αποφυλακιστεί, αφού ο ψυχολόγος της φυλακής είχε συστήσει αρχικά φυλακή ανοιχτού τύπου, καθώς ήταν πολύ πιθανό να υποτροπιάσει», δήλωσε η 59χρονη στο Teesside Live. Όπως πρόσθεσε, «το Συμβούλιο Αναστολών πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επειδή αγνόησε τις συστάσεις και πήρε τη λάθος απόφαση. Πρέπει να αντληθεί ένα μάθημα».

Η Λιν Νιούτον δήλωσε ακόμη: «Ελπίζω με όλη μου την καρδιά να μείνει στη φυλακή μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Δεν υπάρχει θέση για εκείνη στην κοινωνία, το έχει αποδείξει με το ότι ανακλήθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή της».

Η δολοφονία της Τζάνετ Νιούτον

Η Πίρσον, από το Χάρτλπουλ, είχε παντρευτεί τον συγκολλητή Μάλκολμ Πίρσον με διγαμία το 1986, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης τους. Η σχέση τους χαρακτηριζόταν «καταδικασμένη» και «έντονη και θυελλώδης», ενώ το παιδί τους τέθηκε υπό φροντίδα μετά από σοβαρό περιστατικό στο σπίτι τους.

Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, ο συγκολλητής ξεκίνησε σχέση με την υπάλληλο οικοδομικής εταιρείας Τζάνετ Νιούτον, γεγονός που έκανε την Πίρσον να κυριευτεί από ζήλια. Άρχισε να παρακολουθεί την αντίζηλό της και να στέλνει επιστολές μίσους στη μητέρα της.

Στις 19 Οκτωβρίου 1986, δύο ημέρες αφότου ο πρώην σύντροφός της αρραβωνιάστηκε τη Νιούτον, η Πίρσον την αντιμετώπισε στον δρόμο και την μαχαίρωσε 17 φορές στο στήθος. Το μαχαίρι διαπέρασε την καρδιά της 23χρονης Νιούτον, η οποία έμεινε αιμόφυρτη στο έδαφος, όπως ακούστηκε αργότερα στο Crown Court του Τίσαϊντ.

Η Πίρσον ήταν τότε 31 ετών και το 1987 κρίθηκε ένοχη για φόνο. Της επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 12 χρόνια, προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής της με όρους.

Ωστόσο, τα αιτήματά της για αποφυλάκιση απορρίπτονταν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα ακτιβιστές να την χαρακτηρίσουν «ξεχασμένη κρατούμενη» του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2006, ο τότε υπουργός Εσωτερικών Τζον Ριντ απέρριψε σύσταση του Συμβουλίου Αναστολών για μεταγωγή της Πίρσον σε φυλακή ανοιχτού τύπου και προετοιμασία της για αποφυλάκιση.

Αργότερα μεταφέρθηκε δύο φορές σε φυλακή ανοιχτού τύπου, προτού επιστρέψει σε φυλακές υψηλότερης ασφάλειας λόγω ανησυχιών για τη συμπεριφορά της.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση και η επιστροφή στη φυλακή

Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο Αναστολών ενέκρινε την αποφυλάκισή της με άδεια, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι διαχείρισης παραβατών είχαν εκτιμήσει ότι «παρουσίαζε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης».

Το Συμβούλιο ανέφερε ότι η «οριακά ισορροπημένη απόφαση» βασίστηκε στην προϋπόθεση ότι, μετά την αποφυλάκισή της, η Πίρσον θα έπρεπε να τηρεί «αυστηρά» συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων η παρακολούθησή της μέσω GPS για 12 μήνες και η τήρηση απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Η απόφαση ελήφθη αφού η Πίρσον είχε εκτίσει σχεδόν 39 χρόνια στη φυλακή, διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που είχε περάσει έγκλειστη η διαβόητη δολοφόνος Μάιρα Χίντλεϊ, η οποία είχε παραμείνει στη φυλακή για 36 χρόνια όταν πέθανε, τον Νοέμβριο του 2002.

Μετά την αποφυλάκισή της, η αδελφή της Τζάνετ Νιούτον είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι «έτρεμε» στην ιδέα του τι θα μπορούσε να συμβεί τώρα που η Πίρσον ήταν ελεύθερη. «Απλώς ελπίζω να μην χρειαστεί άλλη οικογένεια να περάσει όσα περάσαμε εμείς», είχε προσθέσει, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η Πίρσον δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον κόσμο εκτός φυλακής.

Μετά την ανάκληση της άδειας και την επιστροφή της Πίρσον στη φυλακή, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φυλακών και Αναστολών δήλωσε στο Teesside Live: «Οι κρατούμενοι που αποφυλακίζονται με άδεια βρίσκονται υπό στενή επιτήρηση. Όπως δείχνει αυτή η υπόθεση, δεν διστάζουμε να τους επιστρέψουμε αμέσως πίσω από τα κάγκελα εάν παραβιάσουν τους κανόνες».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία επανεξέτασης της ανάκλησης της άδειας θα παραπεμφθεί εκ νέου στο Συμβούλιο Αναστολών, το οποίο θα αποφασίσει εάν η Πίρσον θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστη.