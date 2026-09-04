Τέλος στην ταλαιπωρία των περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενων ασθενών δεσμεύεται να δώσει το υπουργείο Υγείας, με αφορμή το πρόβλημα που ανέκυψε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως δρομολογούνται ήδη οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της διαδικασίας.

Η παρέμβαση στο X και η σύσκεψη στο νοσοκομείο

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων.



Στόχος παραμένει η άμεση ανακούφιση των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σήμερα στο «ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έλαβε τόπο ευρεία και πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του ΕΚΕΑ εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διοικητή και την Αν. Διοικήτρια του Νοσοκομείου , την Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας, τους Διευθυντές των 2 μονάδων… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2026

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:



«Σήμερα στο «ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έλαβε τόπο ευρεία και πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του ΕΚΕΑ εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διοικητή και την Αν. Διοικήτρια του Νοσοκομείου, την Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας, τους Διευθυντές των 2 μονάδων μεσογειακής αναιμίας, της Διευθύντριας και της Προϊσταμένης του Τμήματος Αιμοδοσίας.



Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία, ενώ καταρτίστηκε άμεσο σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, καθώς στο Παίδων μεταγγίζονται 800 πάσχοντες.



Το ΕΚΕΑ σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και την αιμοδοσία, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων, ώστε να παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων.»





