Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, καθώς η αρμόδια εισαγγελική αρχή εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς έρευνας και την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.



Ο ύποπτος φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στις δύο μεγάλες φωτιές που αναστάτωσαν το νησί στις θέσεις Κλούθρο και Χάρτσα. Οι αρχές αξιοποίησαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να φτάσουν στα ίχνη του, με τις προανακριτικές διαδικασίες να οδηγούν στην έκδοση του δικαστικού εντάλματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η έρευνα του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο άνδρας είχε προσαχθεί χθες, 3 Σεπτεμβρίου, ως ύποπτος, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του. Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα πηγές από την Πυροσβεστική, δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές.



Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και το σύνολο του προανακριτικού υλικού τέθηκε υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου 2026 στη θέση Κλούθρο, όπου κάηκε συνολική έκταση 4.090 στρεμμάτων, καθώς και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου, περίπου στις 02:45, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.



Το προανακριτικό υλικό συγκεντρώθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, το οποίο ενήργησε σε διαρκή συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).



Κατά τις ίδιες πηγές, καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συνδυαστική αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, ευρημάτων και λοιπών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του ίδιου προσώπου και στις δύο πυρκαγιές με αποτέλεσμα ο σχηματισθείς φάκελος να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσει η έκδοση του εντάλματος σύλληψης.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.