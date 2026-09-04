H βασίλισσα Μάξιμα πίσω από το τιμόνι ενός μεγάλου πράσινου τρακτέρ, μέσα σε χωράφι με κλωστική κάνναβη και φορώντας ένα κομψό σύνολο με φούστα, τοπ και μπαλαρίνες. Η εικόνα από την τελευταία της επίσημη επίσκεψη στην Ολλανδία δύσκολα θυμίζει το συνηθισμένο σκηνικό μιας βασιλικής εμφάνισης.

Η 55χρονη βασίλισσα βρέθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Achterhoek, στην επαρχία Gelderland, για μια επίσκεψη αφιερωμένη στη χρήση φυσικών και ανανεώσιμων υλικών στις κατασκευές.

Η πρώτη της στάση ήταν ένα χωράφι στο Hengelo, όπου καλλιεργείται κλωστική κάνναβη. Η Μάξιμα ενημερώθηκε για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή, αλλά δεν περιορίστηκε στην παρακολούθηση της διαδικασίας.

Πέρασε η ίδια στη δράση, βοηθώντας να συμπιεστεί η συγκομισμένη κάνναβη σε μεγάλες μπάλες. Στη συνέχεια ανέβηκε στο τρακτέρ και οδήγησε για ένα μέρος της διαδρομής μέσα στο χωράφι.

Η βασίλισσα Μάξιμα πίσω από το τιμόνι του τρακτέρ

Το ενδιαφέρον της στιγμής δεν ήταν μόνο η απρόσμενη εικόνα μιας βασίλισσας σε αγροτικό μηχάνημα. Η Μάξιμα φαίνεται πως δεν βρέθηκε για πρώτη φορά στη θέση του οδηγού ενός τρακτέρ.

Ο εργολάβος Bernd Bösing, ο οποίος βρισκόταν μαζί της κατά τη διάρκεια της επίδειξης της συγκομιδής, δήλωσε σε ολλανδικό μέσο ότι η βασίλισσα του ανέφερε πως έχει οδηγήσει ξανά τρακτέρ.

«Οδήγησε το τρακτέρ για λίγο. Μου είπε ότι οδηγεί συχνά τρακτέρ. Αυτό μπορούσα να το καταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Bösing. Η Μάξιμα πήρε έτσι μέρος σε μια διαδικασία που ξεκινούσε από το χωράφι και έφτανε μέχρι την αξιοποίηση της πρώτης ύλης στην κατασκευή κατοικιών.

Δεν ήταν απλώς μια αγροτική επίσκεψη

Η κλωστική κάνναβη που καλλιεργείται στην περιοχή δεν προορίζεται για χρήση ως ναρκωτική ουσία. Οι ίνες της αξιοποιούνται στην παραγωγή υλικών για τις κατασκευές, μεταξύ άλλων και για μονωτικά προϊόντα.

Η επίσκεψη της Μάξιμα είχε ως βασικό αντικείμενο την βιολογικής βάσης δόμηση και τη χρήση φυσικών υλικών που μπορούν να ενσωματωθούν σε πιο βιώσιμες κατασκευές. Στο Hengelo η βασίλισσα παρακολούθησε ολόκληρη τη διαδικασία, από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή μέχρι την επεξεργασία της κάνναβης. Στη συνέχεια η ατζέντα της μεταφέρθηκε στο Doetinchem.

Εκεί επισκέφθηκε ένα νέο συγκρότημα κατοικιών, όπου χρησιμοποιούνται βιώσιμα υλικά, ενώ είδε και ένα δημοτικό σχολείο κατασκευασμένο με ξύλο και άλλα υλικά βιολογικής προέλευσης.

Η εμφάνιση που ξεχώρισε μέσα στο χωράφι

Αν κάτι έκανε τις φωτογραφίες της επίσκεψης ακόμη πιο χαρακτηριστικές, ήταν η επιλογή της βασίλισσας Μάξιμα να μην αλλάξει σε αγροτική ενδυμασία.

Για την επίσημη υποχρέωση επέλεξε ένα σύνολο της Ulla Johnson με τοπ και ασορτί φούστα σε κρεμ και χρυσούς τόνους. Το look ολοκλήρωσαν δίχρωμες μπαλαρίνες, μεγάλα σκουλαρίκια με λουλουδάτο σχέδιο και βραχιόλια. Το κομψό σύνολο βρέθηκε σε απόλυτη αντίθεση με το μεγάλο πράσινο τρακτέρ και το αγροτικό τοπίο του Hengelo.

Η Μάξιμα συνέχισε πάντως κανονικά το πρόγραμμά της, αφήνοντας πίσω το χωράφι για να δει από κοντά πώς τα φυσικά υλικά μπορούν να περάσουν από την καλλιέργεια και την επεξεργασία στην καθημερινή ζωή.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Doetinchem, όπου η βασίλισσα είδε κατοικίες και ένα σχολικό κτίριο στα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί λύσεις βιώσιμης και κυκλικής κατασκευής.

Το κομψό look της Μάξιμα μέσα στο χωράφι

Η βασίλισσα Μάξιμα επέλεξε για την επίσκεψή της ένα σετ της Ulla Johnson σε απόχρωση chamomile, που αποτελούνταν από την midi φούστα «Clarisse» και το κοντομάνικο βαμβακερό τοπ «Estela».

Το look ολοκλήρωσε με τη μαύρη Chanel East West Flap Bag, γυαλιά ηλίου Ray-Ban Aviator με καφέ ντεγκραντέ φακούς και floral σκουλαρίκια από τη Zara. Στον καρπό της φορούσε το «Avra» blue sapphire gold bangle της Ελληνίδας σχεδιάστριας Marianna Lemos, αξίας 2.298 ευρώ.