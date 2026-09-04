Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η 24χρονη σύντροφος του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης.

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερά σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την Ηγουμενίτσα

Όπως προκύπτει από τα βίντεο που κατέγραψαν τις κρίσιμες στιγμές, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το Live News στο Mega.

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως βρεθεί σε μπαρ της πόλης. Μετά την έξοδό τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ακολούθησε έντονος καβγάς.

Λίγο αργότερα, ο 29χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του. Η 24χρονη στάθηκε μπροστά από το όχημα, επιχειρώντας να εμποδίσει την αποχώρησή του. Ο οδηγός έβαλε μπροστά και κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί πάνω στο καπό.

Ο 29χρονος σταμάτησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την απομάκρυνε. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στη θέση του οδηγού, η 24χρονη ανέβηκε ξανά στο καπό.

Τότε το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται και ανέπτυξε ταχύτητα, με τη γυναίκα να παραμένει πάνω στο όχημα για αρκετά μέτρα. Το αυτοκίνητο τελικά ακινητοποιήθηκε και η 24χρονη έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Οδήγησε μεθυσμένος

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει και το αποτέλεσμα του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος μετά το περιστατικό.

Οι μετρήσεις έδειξαν 0,62 mg/l και 0,64 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.