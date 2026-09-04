Αρχίζουν να μιλούν οι γείτονες του ζευγαριού με το νεκρό μωρό στην Κυψέλη, με έναν άνδρα να τονίζει ότι φοβόταν, γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο, έβλεπε ύποπτες κινήσεις.

Ο γείτονας μίλησε στο Live News και, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δεν είδε ποτέ τη 38χρονη Γερμανίδα να βγαίνει από το διαμέρισμα, ενώ δύο αγοράκια πηγαινοέρχονταν, με τον ίδιο να μιλάει για «αλισβερίσι».

«Αφού δεν την είχα δει (την 38χρονη). Εγώ μπαίνω βγαίνω μέσα εδώ. Δεν την είχα δει. Το μόνο που έβλεπα αλισβερίσι και μάλιστα εγώ κλείδωνα την πόρτα. Εγώ άκουγα το ασανσέρ να πηγαινοέρχεται όλο το βράδυ», είπε στο Live News.

«Παράλληλα, όλοι οι χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή το κλιμακοστάσιο και όλα αυτά, ήταν πολύ βρώμικοι. Ήταν πεταμένα χαρτιά, πεταμένα τσιγάρα, πεταμένα από πορτοκαλάδα κουταλάκια και στο τέλος βρήκαμε και στη γωνία κάτω, ούρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το μόνο που μπόρεσα να δω ήταν ότι μπαινόβγαιναν στα πολύ γρήγορα δύο μικρά παιδάκια. Δύο αγόρια, ναι. Και κατόπιν όλων αυτών που η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο, η γυναίκα μου αποφάσισε να πιάσει τον ιδιοκτήτη και να του παραπονεθεί», δήλωσε στην εκπομπή του Mega.