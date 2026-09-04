Με αιχμηρότητα, αλλά και το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Αρκάς λέει και σήμερα την καθιερωμένη του «καλημέρα».

Στο σημερινό σκίτσο, εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη κινητού από την οποία ξεπροβάλλει μια μικρή ελληνική σημαία, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Η γλώσσα σου δεν είναι aesthetic ούτε content, είναι identity. Οι ρίζες σου δεν είναι cringe, είναι flex».

Με τη χαρακτηριστική του ματιά, ο σκιτσογράφος σχολιάζει την ολοένα και συχνότερη χρήση αγγλικών λέξεων στην καθημερινή επικοινωνία, ένα φαινόμενο που έχει ενισχυθεί σημαντικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λέξεις και εκφράσεις της αγγλικής γλώσσας έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή ομιλία, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενεών, αντικαθιστώντας σε αρκετές περιπτώσεις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις.

Το μήνυμα του Αρκά είναι ουσιαστικά μια υπενθύμιση ότι η ελληνική γλώσσα δεν χρειάζεται «μετάφραση» για να είναι σύγχρονη ή ενδιαφέρουσα. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αξίζει να τις διατηρούμε ζωντανές, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Ένα μήνυμα που φαίνεται να απευθύνεται ιδιαίτερα στη νέα γενιά, η οποία μεγαλώνει μέσα στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχεται καθημερινά σε επαφή με έναν τεράστιο όγκο ξενόγλωσσου περιεχομένου.

Η ανάρτηση του Αρκά στο Facebook: