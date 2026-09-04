Οι ΗΠΑ προχωρούν σε αυστηρότερα μέτρα προστασίας των στρατιωτικών δεδομένων, μετά τις ανησυχίες ότι δεδομένα τοποθεσίας από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αντίπαλες χώρες για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αμερικανικών δυνάμεων.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο Στρατός Ξηράς και η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων έχουν ήδη προχωρήσει στην απενεργοποίηση των λεγόμενων Mobile Advertising IDs (MAID) σε στρατιωτικές συσκευές, περιορίζοντας τη δυνατότητα συλλογής και εμπορικής αξιοποίησης πληροφοριών που μπορούν να αποκαλύψουν τη θέση χρηστών.

Η απόφαση έρχεται μετά από προειδοποιήσεις ότι τα εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να αποτελέσουν εργαλείο συλλογής πληροφοριών για υπηρεσίες πληροφοριών ξένων κρατών, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το «καμπανάκι» του Reuters για τα δεδομένα κινητών

Το ζήτημα ανέδειξε εκτενές ρεπορτάζ του Reuters, σύμφωνα με το οποίο δεδομένα που συλλέγονται από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και στη συνέχεια πωλούνται μέσω εταιρειών διαχείρισης δεδομένων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκαλύψουν την παρουσία στρατιωτικού προσωπικού σε ευαίσθητες περιοχές.

Η αποκάλυψη προκάλεσε την παρέμβαση Αμερικανών νομοθετών, οι οποίοι ζήτησαν από το Πεντάγωνο να εξετάσει αν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα ήταν επαρκή για την αντιμετώπιση της απειλής.

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν δημοσιοποίησε επιστολές και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα δεδομένα που παράγονται από στρατιωτικές συσκευές.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι απενεργοποίησε τα διαφημιστικά αναγνωριστικά σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές περίπου δύο μήνες πριν, ενώ η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων ανέφερε ότι έκανε αντίστοιχες αλλαγές σε συσκευές Windows παλαιότερων εκδόσεων.

Ο Αμερικανικός Στρατός δήλωσε ότι η απενεργοποίηση των αναγνωριστικών σε συσκευές Android και Apple εφαρμόζεται ως προεπιλογή τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2026.

Πώς ένα κινητό μπορεί να γίνει εργαλείο παρακολούθησης

Τα Mobile Advertising IDs (MAID) είναι μοναδικοί κωδικοί που συνδέονται με κινητές συσκευές και χρησιμοποιούνται κυρίως από εφαρμογές και διαφημιστικά δίκτυα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών.

Μέσω αυτών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες όπως:

η χρήση εφαρμογών,

οι ψηφιακές συνήθειες,

η φυσική τοποθεσία μιας συσκευής.

Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται από τους λεγόμενους data brokers (μεσίτες δεδομένων), εταιρείες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και μεταπωλούν τεράστιες ποσότητες προσωπικών πληροφοριών.

Ο φόβος των αμερικανικών αρχών είναι ότι μέσα σε αυτές τις βάσεις δεδομένων μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που αποκαλύπτουν κινήσεις στρατιωτών, θέσεις μονάδων ή δραστηριότητες σε περιοχές επιχειρήσεων.

Αυξημένη ανησυχία για τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Η συζήτηση για την ασφάλεια των δεδομένων έχει ενταθεί ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Τον Ιούλιο, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ορισμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην περιοχή ενδέχεται να κληθούν να περιορίσουν ή ακόμη και να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, φωτογραφίες ή βίντεο θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πληροφορίες χρήσιμες για αντιπάλους, όπως το Ιράν.

Ο Ρον Γουάιντεν υποστήριξε ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες του στρατού «δεν ήταν αποτελεσματικές στην εξουδετέρωση αυτής της απειλής».

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν τόνισε ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να μπορούν «να αγοράζουν πληροφορίες» που θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν αμερικανικές δυνάμεις.

Η απενεργοποίηση των MAID δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο

Παρότι η απενεργοποίηση των διαφημιστικών αναγνωριστικών MAID θεωρείται σημαντικό βήμα για την προστασία των στρατιωτικών δεδομένων, ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί απόλυτη λύση.

Ο Ζακ Έντουαρντς, συνιδρυτής εταιρείας τεχνολογίας που ειδικεύεται στην ιδιωτικότητα και τη διαφημιστική αγορά, χαρακτήρισε την απόφαση «θετική», καθώς μειώνει την πιθανότητα στρατιωτικές συσκευές να εμφανίζονται σε εμπορικές βάσεις δεδομένων.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, η παρακολούθηση μιας συσκευής μπορεί να γίνει και μέσω άλλων τεχνικών, όπως η ανάλυση δεδομένων δικτύου, τεχνικών χαρακτηριστικών ή της συμπεριφοράς εφαρμογών.

Η υπόθεση δείχνει ότι στον σύγχρονο πόλεμο η μάχη δεν διεξάγεται μόνο στο πεδίο των όπλων. Τα ψηφιακά ίχνη, τα προσωπικά δεδομένα και η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων έχουν μετατραπεί σε κρίσιμα εργαλεία πληροφοριών, με τις ένοπλες δυνάμεις να αναζητούν νέους τρόπους προστασίας τους.