Το μεταναστευτικό μπορεί να απασχολεί έντονα την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι μετανάστες και δη από μουσουλμανικές χώρες έχουν έρθει εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα αρκετοί να διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και να διαμορφώνουν κι αυτοί ως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στη Γερμανία, που το μεταναστευτικό έχει αποκτήσει πλέον κεντρική θέση στην πολιτική σκηνή, πραγματοποιήθηκαν έρευνες το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατέγραψαν τα κόμματα που προτιμούν οι μετανάστες.

Τα στοιχεία έδειξαν σαφή απόκλιση μεταξύ όσων κατάγονται από την Τουρκία, το Αφγανιστάν κ.τ.λ., χώρες με μουσουλμανικό υπόβαθρο, σε αντίθεση με όσους έχουν ρίζες από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες (Πολωνία, Ρωσία κ.τ.λ.), όπου κυριαρχεί ο χριστιανισμός.

Σύμφωνα με το Info Migrants, μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 31 Αυγούστου από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (DeZIM) έδειξε ότι οι μετανάστες με μουσουλμανικό υπόβαθρο τείνουν να προτιμούν τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), με δεύτερη επιλογή τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU), ενώ ελάχιστοι ψηφίζουν το ακροδεξιό AfD.

Αντιθέτως, όσοι κατάγονται από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες ή χριστιανικά κράτη ψηφίζουν σε σημαντικό ποσοστό το AfD και μετά το CSU, αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών.

Ωστόσο, η στήριξη των μεταναστών δεν είναι δεδομένη, καθώς αρκετοί νιώθουν ότι ψηφίζουν από ανάγκη και όχι γιατί τα κόμματα δίνουν προσοχή στις ανάγκες τους.

Η Deutsche Welle έγραψε ότι η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται μεταξύ Γερμανών πολιτών με ρίζες στην Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Πριν από δύο χρόνια, μόλις ένας στους δύο δήλωνε ότι θα μπορούσε να ψηφίσει CDU ή CSU, έναντι του 67% των μεταναστών με το ίδιο υπόβαθρο έναν χρόνο νωρίτερα. Στην ίδια ομάδα, το SPD υποχώρησε από το 71% στο 60%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει και το κόμμα της Αριστεράς.

Ο πολιτικός επιστήμονας Özgür Özvatan, μιλώντας στο Info Migrants, επισήμανε ότι μέχρι το 2030, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Γερμανίας θα έχει μεταναστευτική καταγωγή, ενώ άσκησε κριτική στα παραδοσιακά κόμματα για τη στάση τους.

«Δεν προσεγγίζουν τους ψηφοφόρους με μεταναστευτικό υπόβαθρο όπως θα έπρεπε – ούτε για να τους προσελκύσουν στο κόμμα τους, ούτε ως εθελοντές, ούτε απλώς ως ψηφοφόρους. Δυστυχώς, χάνουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει αυτή η κοινωνική αλλαγή», είπε ο Özvatan.