Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του κάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς, καθώς ο 25χρονος Έλληνας μέσος αφήνει την Ιταλία και μετακομίζει στο Βέλγιο για λογαριασμό της Άντερλεχτ.

Ο Κουτσουπιάς αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΟΦΗ και τα τελευταία χρόνια είχε χτίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ιταλία. Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας συμφωνήσει με έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους του βελγικού ποδοσφαίρου.

Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), βάζοντας τέλος σε μια μεταγραφή που χρειάστηκε χρόνο για να ολοκληρωθεί και σε επίπεδο διαδικασιών.

Ήδη από την Πέμπτη, ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι είχε αποκαλύψει πως ο Έλληνας χαφ είχε συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο, ενώ είχε υπάρξει πλήρης συμφωνία και ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Φροζινόνε. Το μοναδικό ζήτημα που απέμενε ήταν να βρεθεί διαθέσιμη θέση στο ρόστερ της βελγικής ομάδας, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία εγγραφής του.

Η λύση δόθηκε με την αποχώρηση του Μπασίλε Βρόνινκς, ο οποίος παραχωρήθηκε στην Κορτράικ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ο απαραίτητος χώρος και ο Κουτσουπιάς μπόρεσε να δηλωθεί κανονικά στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Η μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή κόστισε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ στην Άντερλεχτ, ενώ ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον βελγικό σύλλογο έως το 2029.

Η παρουσία του στην Ιταλία

Ο Κουτσουπιάς είχε ξεκινήσει και τη φετινή σεζόν με τη Φροζινόνε, καταγράφοντας μία συμμετοχή. Μάλιστα, βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση της πρεμιέρας της Serie A απέναντι στη Γιουβέντους.

Συνολικά, κατά την παρουσία του στη Φροζινόνε, ο Έλληνας μέσος μέτρησε 43 συμμετοχές, εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Πλέον, ο Κουτσουπιάς καλείται να ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση της καριέρας του, φορώντας τη φανέλα της Άντερλεχτ και συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στο εξωτερικό. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ.