

Η Serie A έχει μόλις δύο αγωνιστικές στα πόδια της, όμως η εικόνα στην κορυφή είναι ήδη ιστορική. Ίντερ, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρόμα, Λάτσιο και Αταλάντα έχουν κάνει το απόλυτο των νικών και βρίσκονται μαζί στην πρώτη θέση, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στο πρωτάθλημα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά οι τρεις παραδοσιακές δυνάμεις του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ίντερ, Γιουβέντους και Μίλαν έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες και έξι βαθμούς η καθεμία. Μάλιστα, είναι μόλις η δεύτερη φορά τα τελευταία 20 χρόνια που και οι τρεις καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το απόλυτο στα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά τη σεζόν 2017/18.

Η Ίντερ εξακολουθεί να διαθέτει ένα σημαντικό αγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τους δύο μεγάλους αντιπάλους της. Παρ’ όλα αυτά, η Γιουβέντους και η Μίλαν έχουν παρουσιάσει ένα πολύ πιο πειστικό πρόσωπο στο ξεκίνημα, αφήνοντας υποσχέσεις για μια πιο ανταγωνιστική συνέχεια.

Στην κορυφή, όμως, δεν βρίσκονται μόνο οι «μεγάλοι» του Βορρά. Η Ρόμα έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση, με οκτώ γκολ ενεργητικό και μηδέν παθητικό. Οι «Τζιαλορόσι» δείχνουν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, ενώ η σταθερή παρουσία του κόσμου στις εξέδρες αναδεικνύει και μια σημαντική οικονομική παράμετρο: σε μια εποχή όπου τα τηλεοπτικά έσοδα πιέζονται, τα γεμάτα γήπεδα αποτελούν ολοένα σημαντικότερη πηγή εσόδων.

Στην ίδια παρέα βρίσκεται και η Λάτσιο, η οποία έχει περάσει στην κορυφή υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο. Ο Ιταλός τεχνικός κατάφερε να διαχειριστεί ένα δύσκολο καλοκαίρι και να παρουσιάσει άμεσα αποτελέσματα. Ωστόσο, το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των οπαδών με τον Κλαούντιο Λοτίτο δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό γύρω από τον σύλλογο.

Το έκτο κομμάτι του παζλ προστέθηκε με δραματικό τρόπο. Η Αταλάντα χρειάστηκε ένα γκολ του Σάμαρντζιτς στο 95ο λεπτό για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπολόνια και να διατηρήσει το απόλυτο. Η εμφάνισή της δεν ήταν πάντως αντίστοιχη του αποτελέσματος, καθώς η αντίπαλός της είχε καλύτερη εικόνα σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης.

Ξεχωριστή θέση στην εκκίνηση έχει και η Κόμο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις του πρωταθλήματος, επενδύοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και στη δημιουργία ενός μοντέλου που δεν βασίζεται απλώς σε ακριβές μεταγραφές.

Παρά το εντυπωσιακό στατιστικό, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές αποτελούν ένα εξαιρετικά μικρό δείγμα και η βαθμολογία μπορεί να αλλάξει θεαματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αυτό που ήδη γίνεται πιο ξεκάθαρο, ωστόσο, είναι η οικονομική απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στους ισχυρότερους συλλόγους και τους υπόλοιπους. Η μεταγραφική αγορά της Serie A το επιβεβαιώνει: η Αταλάντα απέκτησε τον Ρόουε από την Μπολόνια, η Κόμο τον Κεν από τη Φιορεντίνα, η Γιουβέντους τον Εκάτορ από τη Τζένοα, ενώ η Λάτσιο πήρε τον Πιναμόντι από τη Σασουόλο.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι οι οικονομικά ισχυρότερες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο τα καλύτερα διαθέσιμα ταλέντα της αγοράς. Η εικόνα αρχίζει έτσι να θυμίζει, σε έναν βαθμό, την Premier League, όπου η οικονομική ψαλίδα ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους και τους υπόλοιπους είναι ιδιαίτερα έντονη.

Και αν οι δύο πρώτες αγωνιστικές δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, η τρίτη αναμένεται να δώσει τις πρώτες πραγματικές απαντήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ίντερ–Νάπολι και Ρόμα–Αταλάντα το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι Γιουβέντους–Μίλαν.