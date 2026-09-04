Θερμή ήταν η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού στον κόλπο της Σούδας, όπου έφτασε σήμερα.

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που κατέγραψε σε βίντεο το zarpanews.gr, φαίνονται ρυμουλκά σκάφη του Λιμενικού και το «ΕΛΥΡΟΣ» να την υποδέονται σχηματίζοντας αψίδες νερού.

Η φρεγάτα, είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra που αποκτήθηκαν από τη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2026 και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων.. Έχει διαστάσεις 121.6/17.7/6.2 μέτρα, εκτόπισμα 4603 τόνους και η ταχύτητά της μπορεί να φτάσει τους 27,5 κόμβους.