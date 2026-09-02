Αποστολή στο Μόναχο

Το Μόναχο έγινε για μία ημέρα το σημείο συνάντησης της Huawei με την ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας. Σε ένα event με επίκεντρο τα wearables, αλλά με το βλέμμα συνολικά στραμμένο στο οικοσύστημα συσκευών της, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα γενιά προϊόντων που φιλοδοξούν να μας ακολουθούν από την άσκηση και την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη δουλειά και την ψυχαγωγία.

Το Newsbeast ταξίδεψε στο Μόναχο για το European Innovative Product Launch και είδε από κοντά τις νέες συσκευές της Huawei. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σειρές HUAWEI WATCH GT 7 και HUAWEI WATCH 6, μαζί με το HUAWEI WATCH D3, το νέο MatePad Pro 12-inch και τα FreeBuds Neo.

HUAWEI WATCH GT 7 Series: Η σειρά που βρέθηκε στο επίκεντρο

Από τις συσκευές που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή ήταν η νέα HUAWEI WATCH GT 7 Series, με τη Huawei να δίνει ιδιαίτερο βάρος στις outdoor δραστηριότητες, στην άθληση, στην παρακολούθηση της ευεξίας και στην αυτονομία.

Το HUAWEI WATCH GT 7 έρχεται σε δύο μεγέθη, 46 mm και 41 mm, και συνολικά οκτώ χρωματικές επιλογές, ενώ το HUAWEI WATCH GT 7 Pro διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις. Στην περίπτωση του Pro, η nano-tech κεραμική στεφάνη και το μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου είναι από τα στοιχεία που κάνουν αμέσως αισθητή τη διαφοροποίησή του σε επίπεδο υλικών και εμφάνισης. Στη σειρά προστίθεται και το νέο EasyCross strap, διευρύνοντας τις επιλογές σε άνεση και εξατομίκευση.

Η Huawei επενδύει παράλληλα ακόμη περισσότερο στις αθλητικές λειτουργίες. Για πρώτη φορά η σειρά υποστηρίζει ανίχνευση στροφών και G-Force από τον καρπό, ενώ προστίθεται νέο indoor snow sports mode.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χειμερινά σπορ, με χάρτες για περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, αλλά και στην ποδηλασία. Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν σχεδιασμό διαδρομών για αναβάσεις, ειδοποιήσεις για την κλίση και προειδοποιήσεις για απότομες στροφές.

Στην καθημερινή παρακολούθηση της ευεξίας, το Health Insights αναβαθμίζεται, προσθέτοντας μεταξύ άλλων το Physical Readiness score και έξυπνη ανάλυση των δεδομένων υγείας, με στόχο οι πληροφορίες που συγκεντρώνει το ρολόι να μετατρέπονται σε πιο κατανοητές και πρακτικές προτάσεις για τον χρήστη.

HUAWEI WATCH 6 Series: Η επιστροφή της all-round σειράς

Δίπλα στα GT 7, στο Μόναχο είδαμε και τη νέα HUAWEI WATCH 6 Series, η οποία επιστρέφει μετά από έναν χρόνο.

Τα βασικά μοντέλα έρχονται σε μεγέθη 46 mm και 41 mm, με έμφαση στον ελαφρύ σχεδιασμό και στην άνεση για πολύωρη χρήση. Η Pro σειρά διατίθεται σε εκδόσεις 46 mm και 43 mm, με premium υλικά και πιο προσεγμένο φινίρισμα.

Εδώ η λογική είναι περισσότερο εκείνη ενός ολοκληρωμένου smartwatch για ολόκληρη την ημέρα. Η σειρά υποστηρίζει ανεξάρτητες κλήσεις, πλοήγηση και πληρωμές από τον καρπό, μαζί με προηγμένες λειτουργίες προπόνησης.

Παράλληλα, τα Health Glance, Health Insights και Healthy Living έχουν αναβαθμιστεί, ενισχύοντας τον ρόλο του ρολογιού ως συσκευής που δεν καταγράφει απλώς δεδομένα, αλλά επιχειρεί να τα οργανώνει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας του χρήστη.

HUAWEI WATCH D3: Η νέα προσέγγιση στην παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης

Μία διαφορετική κατηγορία wearable εκπροσωπεί το HUAWEI WATCH D3, η νέα γενιά smartwatch της εταιρείας για την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία διαθέτει ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE-MDR.

Η συσκευή υποστηρίζει πλέον μετρήσεις αρτηριακής πίεσης πριν και μετά την άσκηση, καθώς και έξυπνες υπενθυμίσεις για μέτρηση.

Παράλληλα προσφέρει πλήρη υποστήριξη περιπατητικής καταγραφής αρτηριακής πίεσης – ABPM, διευρύνοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης απευθείας από τον καρπό.

HUAWEI MatePad Pro 12-inch: Ένα tablet που ποντάρει στη φορητότητα

Τα wearables είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν ήταν όμως η μόνη κατηγορία που είχε παρουσία στο launch του Μονάχου.

Στα tablets, η Huawei παρουσίασε το νέο HUAWEI MatePad Pro 12-inch, με δύο αριθμούς να ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή: πάχος 4,7 χιλιοστά και βάρος 454 γραμμάρια.

Το νέο flagship tablet διαθέτει εύκαμπτη OLED PaperMatte Display 12 ιντσών, ενώ η Huawei επιχειρεί να ενισχύσει κυρίως το δημιουργικό και παραγωγικό κομμάτι της χρήσης του.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται η AI βελτίωση των χειρόγραφων σημειώσεων και τα air gestures για τη γραφίδα, με στόχο η μετάβαση από τη σημείωση και τη γραφή στη δημιουργική εργασία να γίνεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

HUAWEI FreeBuds Neo: Η πρόταση της Huawei για τον ήχο

Το νέο portfolio συμπληρώνει η σειρά HUAWEI FreeBuds Neo, με ανανεωμένο σχεδιασμό και έμφαση στην καθημερινή χρήση.

Η λογική πίσω από τα νέα ακουστικά είναι να μπορούν να ακολουθούν τον χρήστη σε διαφορετικές στιγμές μέσα στην ίδια ημέρα: από τις μετακινήσεις και την εργασία μέχρι την ψυχαγωγία και την επικοινωνία.

Από τη σκηνή στην καθημερινή χρήση

Η εικόνα που έδωσε η Huawei στο Μόναχο δεν περιορίστηκε τελικά στην παρουσίαση μεμονωμένων νέων συσκευών. Wearables, tablet και audio προϊόντα τοποθετούνται ως διαφορετικά κομμάτια ενός οικοσυστήματος που θέλει να βρίσκεται συνεχώς γύρω από τον χρήστη.

Τα smartwatches είχαν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο, με τις σειρές WATCH GT 7 και WATCH 6 να δείχνουν και τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στις οποίες επενδύει η Huawei: από την πιο εξειδικευμένη καταγραφή της άθλησης και των outdoor δραστηριοτήτων έως τις έξυπνες λειτουργίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα.

Οι νέες συσκευές αναμένεται να είναι διαθέσιμες σύντομα και στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://consumer.huawei.com/gr/