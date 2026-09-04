Ο 31χρονος Αυστραλός είχε τεθεί σε προσωρινή αναστολή στις 4 Αυγούστου, όταν σε δείγμα που είχε υποβάλει κατά τη διάρκεια του Όπεν της Μαγιόρκα, τον περασμένο Ιούνιο, εντοπίστηκε βενζοϋλεκγονίνη. Πρόκειται για ουσία που αποτελεί μεταβολικό ίχνος της κοκαΐνης.

Ο ίδιος ο Κύργιος παραδέχθηκε την παράβαση, εξηγώντας πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουνίου. Παράλληλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω των social media, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για σοβαρό λάθος.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) αποφάσισε τελικά να επιβάλει μικρότερη ποινή από αυτή που θα μπορούσε να επιβληθεί αρχικά. Αντί για αποκλεισμό τριών μηνών, ο Κύργιος τιμωρήθηκε με έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεραπείας.

Η ποινή του Αυστραλού τέθηκε σε ισχύ και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στην καριέρα του Κύργιου, ο οποίος καλείται πλέον να αφήσει πίσω του την περιπέτεια και να επικεντρωθεί εκ νέου στο τένις.