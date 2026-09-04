Ένα αινιγματικό μήνυμα που δημοσίευσε η Μαρία Κανελλοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους που την ακολουθούν.

Η ηθοποιός, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, έγραψε σε ανάρτησή της την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου τη φράση «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», συνοδεύοντάς τη με τρία emoji που απεικονίζουν δάκρυα.

Η δημοσίευση ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ερωτήματα και προβληματισμό στους θαυμαστές της, καθώς η Μαρία Κανελλοπούλου άφησε να φανεί πως περνά μια απαιτητική περίοδο, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Τα μηνύματα συμπαράστασης

Λίγο αργότερα, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος θέλησε να σταθεί δημόσια στο πλευρό της ηθοποιού, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του, ενώ παράλληλα διευκρίνισε πως η κατάστασή της δεν είναι τέτοια που να θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Μάρκος Γέττος έστειλε επίσης το δικό του μήνυμα ενθάρρυνσης προς τη Μαρία Κανελλοπούλου, υπογραμμίζοντας τη δύναμη που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα», σημείωσε.