Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην ανατριχιαστική υπόθεση του Μαραθώνα. Κατά τη διάρκεια νέας αστυνομικής έρευνας παρουσία εισαγγελέα, που έγινε σήμερα, Παρασκευή 4/9, εντοπίστηκε νεκρή η ηλικιωμένη γυναίκα που αναζητούσαν οι Αρχές μετά από καταγγελία της εγγονής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά της εντοπίστηκαν στο υπόγειο της μονοκατοικίας και ήταν τυλιγμένη με νάιλον, ενώ δεν ήταν θαμμένη.

Τα οστά που έχουν εντοπιστεί θα εξεταστούν από ανθρωπολόγο.

Να θυμίσουμε ότι ο θάνατός της ενδεχομένως να είχε επέλθει έως και 10 χρόνια πριν.

Οι προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι η 68χρονη κόρης της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τη σορό της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με όσα έχει πει η εγγονή αν ζούσε θα ήταν 90 ετών.

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχει χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη -η οποία έμενε σε αυτό το σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα- δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Μετά από αυτή την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ευρύτερη έρευνα.

Τι είπε η 68χρονη σε δημοσιογράφους

Η 68χρονη μίλησε νωρίτερα σήμερα σε δημοσιογράφους και υποστήριξε ότι η μητέρα της ήταν μεγάλη σε ηλικία και ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Είπε ότι ήταν άρρωστη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ασθένεια. «Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία», είπε ακόμη.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν της έκανε κηδεία απάντησε: «Αυτά είναι προσωπικά θέματα».

Σε ερώτηση αν υπέδειξε στους αστυνομικούς πού έθαψε τη μητέρα της δεν θέλησε να απαντήσει.

Παράλληλα, ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από τη μητέρα του για την υπόθεση, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».