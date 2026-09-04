Η φρουκτόζη έχει εδώ και χρόνια μια μάλλον κακή φήμη στον κόσμο της διατροφής. Και όχι εντελώς άδικα. Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη (HFCS) αποτελεί ένα από τα πρόσθετα σάκχαρα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε αναψυκτικά και επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ η υψηλή πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων συνδέεται με αύξηση του σωματικού βάρους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τα ελεύθερα σάκχαρα να περιορίζονται σε λιγότερο από το 10% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης και αναφέρει ότι περαιτέρω μείωση στο 5% ή χαμηλότερα μπορεί να προσφέρει επιπλέον οφέλη για την υγεία.

Όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει: τι ακριβώς κάνει η φρουκτόζη μέσα στο σώμα και γιατί, όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες στο πλαίσιο μιας ανθυγιεινής διατροφής, φαίνεται να συνεργάζεται τόσο αποτελεσματικά με το λίπος στην αύξηση του βάρους;

Μια νέα έρευνα έρχεται να φωτίσει έναν μηχανισμό που μέχρι σήμερα βρισκόταν σχεδόν στο σκοτάδι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η απάντηση μπορεί να μη βρίσκεται μόνο στις θερμίδες. Μπορεί να κρύβεται μέσα στο ίδιο το έντερο.

Δεν είναι μόνο οι θερμίδες – Είναι και το τι κάνει το έντερο με τη φρουκτόζη

Ερευνητική ομάδα με συμμετοχή επιστημόνων από το University of California, Irvine, μελέτησε πώς ο μεταβολισμός της φρουκτόζης στο λεπτό έντερο επηρεάζει την απορρόφηση του διατροφικού λίπους, το μικροβίωμα και τελικά την αύξηση του σωματικού βάρους.

Η εργασία, με τίτλο “Intestinal fructose catabolism promotes obesity and insulin resistance via ileal lacteal remodeling,” δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου 2026 στο Science Advances. Η δημοσιευμένη μελέτη και τα στοιχεία της ερευνητικής εργασίας δείχνουν έναν μέχρι σήμερα υποτιμημένο σύνδεσμο ανάμεσα στη φρουκτόζη, στα βακτήρια του εντέρου και στον τρόπο με τον οποίο το σώμα απορροφά το λίπος.

Η υπόθεση των ερευνητών ήταν συναρπαστική: μήπως η φρουκτόζη δεν ευνοεί την παχυσαρκία απλώς επειδή προσθέτει θερμίδες, αλλά επειδή “ρυθμίζει” το έντερο ώστε να απορροφά αποτελεσματικότερα και το λίπος που τρώμε;

Στο μικροσκόπιο ένα ένζυμο-κλειδί: η KHK-C

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στο λεπτό έντερο, επειδή αποτελεί ένα από τα πρώτα βασικά σημεία μεταβολισμού της διαιτητικής φρουκτόζης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κετοεξοκινάση-C (KHK-C), μια ιδιαίτερα ενεργή μορφή του ενζύμου κετοεξοκινάση που συμμετέχει στην πρώτη φάση του μεταβολισμού της φρουκτόζης.

Προηγούμενη έρευνα είχε ήδη δείξει ότι το λεπτό έντερο μπορεί να μεταβολίζει σημαντικό μέρος της φρουκτόζης πριν αυτή φτάσει στο ήπαρ. Σε πειράματα με ζώα, όταν η ποσότητα είναι μικρή, το έντερο μπορεί να “καθαρίσει” μεγάλο μέρος της· όταν όμως η δόση αυξάνεται, η ικανότητά του μπορεί να υπερφορτωθεί και περισσότερη φρουκτόζη να φτάσει στο ήπαρ και στο μικροβίωμα του παχέος εντέρου. Η βιολογία, ωστόσο, αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ όσο θα θέλαμε.

Άλλη σημαντική πειραματική εργασία έχει δείξει ότι ο εντερικός μεταβολισμός της φρουκτόζης μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να λειτουργεί σαν ένα είδος “ασπίδας” για το ήπαρ, περιορίζοντας την ποσότητα φρουκτόζης που φτάνει σε αυτό.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον της νέας ανακάλυψης: το ίδιο μεταβολικό μονοπάτι μπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες σε διαφορετικά όργανα και διαφορετικές συνθήκες.

Τα ποντίκια έτρωγαν παρόμοιες θερμίδες αλλά δεν πάχαιναν το ίδιο

Για να δουν τι συμβαίνει όταν αυτό το ένζυμο “βγαίνει από το παιχνίδι” ειδικά στο έντερο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετικά τροποποιημένα ποντίκια στα οποία είχε καταργηθεί η KHK-C στα εντερικά κύτταρα.

Για έως και 12 εβδομάδες, τα ζώα λάμβαναν πόσιμο νερό με υψηλή συγκέντρωση σιροπιού καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Υπήρχαν παράλληλα ομάδες σύγκρισης φυσιολογικών ποντικών και ζώων που έπιναν νερό χωρίς την προσθήκη του σακχάρου.

Οι επιστήμονες παρακολουθούσαν:

το σωματικό βάρος,

τη λιπώδη μάζα,

την πρόσληψη θερμίδων και

δείκτες του μεταβολισμού της γλυκόζης.

Και τότε εμφανίστηκε το παράδοξο

Τα ποντίκια χωρίς εντερική KHK-C, παρότι κατανάλωναν παρόμοιο συνολικό αριθμό θερμίδων, πήραν σημαντικά λιγότερο βάρος και συσσώρευσαν λιγότερο λίπος. Παράλληλα, εμφάνισαν καλύτερη ανοχή στη γλυκόζη και χαμηλότερη ινσουλίνη νηστείας. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε: Το σώμα τους έπαιρνε ενέργεια από τη διατροφή, αλλά δεν κατάφερνε να αξιοποιήσει το διατροφικό λίπος με τον ίδιο τρόπο.

Το μυστικό κρυβόταν στους μικροσκοπικούς «σωλήνες» του εντέρου

Οι ερευνητές έδωσαν στα ζώα μια δόση σογιέλαιου και παρακολούθησαν πόσο από το λίπος περνούσε στην κυκλοφορία του αίματος και πόσο τελικά αποβαλλόταν. Η απάντηση τους οδήγησε στα λακτεία αγγεία (lacteals).

Πρόκειται για μικροσκοπικά λεμφικά αγγεία που βρίσκονται μέσα στις εντερικές λάχνες και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά των λιπιδίων που απορροφώνται από το έντερο.

Στα ζώα στα οποία είχε μπλοκαριστεί ο φυσιολογικός εντερικός καταβολισμός της φρουκτόζης, τα λακτεία αγγεία στον ειλεό ήταν βραχύτερα.

Μικρότερη επιφάνεια απορρόφησης σήμαινε λιγότερο λίπος που μπορούσε να περάσει αποτελεσματικά στον οργανισμό. Και περισσότερο λίπος κατέληγε να αποβάλλεται.

Η ίδια η μελέτη συνδέει την αναστολή του εντερικού μεταβολισμού της φρουκτόζης με μειωμένη απορρόφηση διατροφικού λίπους, μικρότερη επιφάνεια των λακτείων αγγείων και τελικά μικρότερη αύξηση βάρους.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το μικροβίωμα

Η ιστορία όμως δεν σταματά στην ανατομία του εντέρου. Όταν η φρουκτόζη δεν μπορούσε να μεταβολιστεί φυσιολογικά στα κύτταρα του λεπτού εντέρου, μεγαλύτερη ποσότητά της συνέχιζε την πορεία της προς χαμηλότερα τμήματα του πεπτικού σωλήνα.

Εκεί άλλαζε το εντερικό μικροβίωμα. Και αυτή η αλλαγή φαίνεται ότι επηρέαζε με τη σειρά της τα ανοσοκύτταρα που βρίσκονται στο τοίχωμα του εντέρου και συνδέονται με την ανάπτυξη των λακτείων αγγείων.

Στα ποντίκια με αναστολή του εντερικού μεταβολισμού της φρουκτόζης μειώθηκαν συγκεκριμένοι μακροφάγοι του εντέρου, τα λακτεία αγγεία παρέμειναν μικρότερα και η απορρόφηση του διατροφικού λίπους περιορίστηκε.

Οι επιστήμονες προχώρησαν μάλιστα ένα βήμα παραπέρα: Μετέφεραν εντερικό μικροβίωμα από τα γενετικά τροποποιημένα ζώα σε φυσιολογικά ποντίκια. Και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: τα ζώα που δέχθηκαν αυτό το μικροβίωμα εμφάνισαν επίσης μικρότερα λακτεία αγγεία και μειωμένη απορρόφηση λίπους.

Με άλλα λόγια, η αλυσίδα που προτείνει η μελέτη μοιάζει κάπως έτσι: Μεταβολισμός φρουκτόζης → μικροβίωμα → ανοσοκύτταρα του εντέρου → λακτεία αγγεία → απορρόφηση λίπους → σωματικό βάρος.

Ένα ολόκληρο μεταβολικό ντόμινο, κρυμμένο μέσα σε μερικά εκατοστά εντέρου.

Γιατί ζάχαρη και λίπος μπορεί να αποτελούν τόσο «δυνατό» συνδυασμό

Το εύρημα δίνει επίσης μια πιθανή βιολογική εξήγηση σε κάτι που η διατροφική έρευνα παρατηρεί εδώ και χρόνια: οι δίαιτες πλούσιες ταυτόχρονα σε λίπος και πρόσθετα σάκχαρα μπορούν να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τη μεταβολική υγεία.

Προηγούμενη πειραματική μελέτη είχε δείξει έναν ακόμη μηχανισμό: η διαιτητική φρουκτόζη αύξησε το μήκος των εντερικών λαχνών σε ποντίκια, διευρύνοντας ουσιαστικά την επιφάνεια μέσω της οποίας μπορούν να απορροφηθούν θρεπτικά συστατικά και αυξάνοντας τη λιπώδη μάζα όταν τα ζώα ακολουθούσαν διατροφή υψηλή σε λίπος.

Η νέα έρευνα προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ: ο μεταβολισμός της φρουκτόζης φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τα ίδια τα εντερικά κύτταρα αλλά και τη λεμφική “υποδομή” μέσω της οποίας απορροφάται το λίπος.

Μήπως λοιπόν βρέθηκε νέο φάρμακο για την παχυσαρκία;

Εδώ χρειάζεται το σημαντικότερο φρένο στον ενθουσιασμό: Όχι ακόμη.

Η συγκεκριμένη εργασία βασίζεται κυρίως σε πειράματα σε ποντίκια. Το γεγονός ότι ένας μηχανισμός λειτουργεί σε ένα ζωικό μοντέλο δεν σημαίνει ότι η ίδια παρέμβαση θα είναι ασφαλής, αποτελεσματική ή καν εξίσου σημαντική στους ανθρώπους. Αυτό που δημιουργεί θεραπευτικό ενδιαφέρον είναι η KHK, η κετοεξοκινάση.

Εάν η φαρμακολογική αναστολή του μεταβολισμού της φρουκτόζης μπορούσε να αναπαράγει μέρος αυτού του αποτελέσματος στους ανθρώπους, το ένζυμο θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει έναν νέο μεταβολικό στόχο.

Και το πεδίο κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα προκλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η φαρμακολογική αναστολή της KHK σε μοντέλα παχυσαρκίας ποντικών μπορεί να περιορίσει την απορρόφηση ορισμένων διατροφικών λιπών και να ενισχύσει την απώλεια βάρους όταν συνδυάζεται με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1. Πρόκειται όμως επίσης για πειραματική έρευνα, όχι για καθιερωμένη θεραπεία ανθρώπων.

Προσοχή: το μήνυμα δεν είναι «φάτε φρουκτόζη για να αδυνατίσετε»

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο της ιστορίας. Η νέα ανακάλυψη δεν δείχνει ότι η κατανάλωση φρουκτόζης προκαλεί απώλεια βάρους.

Δείχνει σχεδόν το αντίθετο: αποκαλύπτει έναν πιθανό μηχανισμό μέσω του οποίου ο μεταβολισμός της φρουκτόζης μπορεί να διευκολύνει την απορρόφηση λίπους και να συμβάλει στην αύξηση του βάρους και επομένως έναν πιθανό στόχο που θα μπορούσε κάποτε να μπλοκαριστεί θεραπευτικά.

Εξίσου σημαντικό: δεν πρέπει να βάζουμε στο ίδιο διατροφικό “σακί” ένα αναψυκτικό με πρόσθετα σάκχαρα και ένα ολόκληρο φρούτο.

Ο ΠΟΥ συνιστά οι υδατάνθρακες να προέρχονται κυρίως από δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά, φρούτα και όσπρια, ενώ τα ελεύθερα σάκχαρα (στα οποία περιλαμβάνονται τα σάκχαρα που προστίθενται στα τρόφιμα και τα ποτά) πρέπει να περιορίζονται.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ελληνικές συστάσεις δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η πρόληψη της παχυσαρκίας περνά μέσα από σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής:

μεσογειακό πρότυπο διατροφής,

περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και

προϊόντα ολικής άλεσης,

περιορισμό των επεξεργασμένων τροφίμων και

των προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα,

νερό αντί για θερμιδογόνα ποτά και

συστηματική σωματική δραστηριότητα.

Ένα μικρό ένζυμο, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα

Η νέα μελέτη δεν μας δίνει ακόμη ένα χάπι κατά της παχυσαρκίας. Μας δίνει όμως κάτι που στην επιστήμη συχνά προηγείται κατά πολλά χρόνια ενός νέου φαρμάκου: έναν καινούργιο μηχανισμό.

Μέχρι σήμερα η συζήτηση για τη φρουκτόζη περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τις θερμίδες, το ήπαρ, τη λιπογένεση και τις μεταβολικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης σακχάρων.

Τώρα στο κάδρο μπαίνουν το μικροβίωμα, τα ανοσοκύτταρα και τα μικροσκοπικά λεμφικά αγγεία του εντέρου που μεταφέρουν το λίπος.

Και αυτό αλλάζει την ερώτηση. Δεν είναι πλέον μόνο «πόση ζάχαρη τρώμε;». Είναι και «τι κάνει η ζάχαρη στο έντερο ώστε να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο απορροφούμε όλα τα υπόλοιπα;»

Αν ο μηχανισμός επιβεβαιωθεί στους ανθρώπους, η KHK μπορεί να αποδειχθεί ένας ενδιαφέρων θεραπευτικός στόχος για τη μεταβολική νόσο.

Μέχρι τότε, όμως, η πρακτική συμβουλή δεν αλλάζει: λιγότερα πρόσθετα και ελεύθερα σάκχαρα, λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και περισσότερα τρόφιμα στη φυσική τους μορφή.

Η πραγματική έκπληξη της νέας έρευνας δεν είναι ότι η φρουκτόζη αδυνατίζει. Είναι ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο πιο περίπλοκα μπορεί να μας παχαίνει.