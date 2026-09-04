Όσο πλησιάζουμε στο βράδυ του Σαββάτου που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Βελλίδειο, τα μέτρα της τελευταίας ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο.
Όπως ήδη έχει γράψει το Newsbeast, τα μέτρα θα αφορούν όλους τους πολίτες, θα περιλαμβάνουν πολλές κοινωνικές ομάδες με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους αλλά και τους αγρότες. Επίσης, τα περισσότερα θα έχουν εφαρμογή από το 2027, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις με ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος του έτους.
Ο πρωθυπουργός, όπως τονίζουν και κυβερνητικές πηγές, θα δώσει και το περίγραμμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει έως το 2030, ζητώντας από τους πολίτες μια τρίτη θητεία.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο άσους που έχει στο μανίκι του ο πρωθυπουργός και θα αφορούν κοινά τα οποία χρειάζονται ενίσχυση μέσω φοροελαφρύνσεων, καθώς έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους από την ακρίβεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός απροόπτου, στο επίκεντρο θα είναι δύο κοινωνικές ομάδες. Η μία είναι οι αγρότες και η άλλη οι οικογένειες με παιδιά.
Ειδικά ως προς το τελευταίο, οι ίδιες πληροφορίες μιλούν ακόμα και για εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει και τα κουκιά βγαίνουν για το οικονομικό επιτελείο πάντα εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Απομένει μόνο να τα ακούσουμε και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Στις 18:30 σήμερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
- Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
- Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
- Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19:30).
- Την Κυριακή στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».