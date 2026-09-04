Όσο πλησιάζουμε στο βράδυ του Σαββάτου που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Βελλίδειο, τα μέτρα της τελευταίας ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Όπως ήδη έχει γράψει το Newsbeast, τα μέτρα θα αφορούν όλους τους πολίτες, θα περιλαμβάνουν πολλές κοινωνικές ομάδες με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους αλλά και τους αγρότες. Επίσης, τα περισσότερα θα έχουν εφαρμογή από το 2027, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις με ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος του έτους.

Ο πρωθυπουργός, όπως τονίζουν και κυβερνητικές πηγές, θα δώσει και το περίγραμμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει έως το 2030, ζητώντας από τους πολίτες μια τρίτη θητεία.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο άσους που έχει στο μανίκι του ο πρωθυπουργός και θα αφορούν κοινά τα οποία χρειάζονται ενίσχυση μέσω φοροελαφρύνσεων, καθώς έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους από την ακρίβεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός απροόπτου, στο επίκεντρο θα είναι δύο κοινωνικές ομάδες. Η μία είναι οι αγρότες και η άλλη οι οικογένειες με παιδιά.

Ειδικά ως προς το τελευταίο, οι ίδιες πληροφορίες μιλούν ακόμα και για εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει και τα κουκιά βγαίνουν για το οικονομικό επιτελείο πάντα εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Απομένει μόνο να τα ακούσουμε και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: