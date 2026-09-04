Ένα πακέτο παρεμβάσεων το οποίο απλώνεται από τις συντάξεις και τους μισθούς έως τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές και το στεγαστικό αναμένεται να ανοίξει αύριο βράδυ (5/9) από το βήμα του Βελλίδειου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι οικογένειες με παιδιά, ενώ στο πακέτο έχουν χωρέσει «μπόνους» για τους συνεπείς φορολογουμένους, ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για αγρότες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμη υψηλότερα, με το τελευταίο σενάριο να θέλει την ενίσχυση να φτάνει τα 446 ευρώ, δηλαδή στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης, δημιουργώντας στην πράξη για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους μια πρόσθετη ετήσια πληρωμή. Για τους συνταξιούχους, στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι ετήσιες αυξήσεις να περνούν πλέον ολόκληρες στην τσέπη των δικαιούχων, ενώ εξετάζεται παρέμβαση και στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης.

Μισθοί και συντάξεις

Στο μέτωπο των μισθών, το επόμενο βήμα προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 κατά 40-50 ευρώ. Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, ο βασικός μισθός θα μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή των 960-970 ευρώ από 920 ευρώ που είναι σήμερα, υψηλότερα από τον στόχο των 950 ευρώ που είχε τεθεί στις προηγούμενες εξαγγελίες. Η αύξηση θα περάσει και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ θα προκαλέσει ντόμινο αναπροσαρμογών σε σειρά κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, σχεδιάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, παρέμβαση που θα ενισχύσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων, ενώ στις παρεμβάσεις πιθανόν θα βρίσκεται και η αύξηση του αφορολόγητου ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σίτισης. Το σημερινό όριο των 6 ευρώ ενδέχεται να αυξηθεί στα 8 ή ακόμη και στα 10 ευρώ την ημέρα, ικανοποιώντας ένα αίτημα που έχουν διατυπώσει τόσο οι οργανώσεις των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Στεγαστικό – οικογένειες με παιδιά

Στο «καλάθι» της ΔΕΘ αναμένεται να προστεθούν νέες κινήσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς η άνοδος των ενοικίων εξακολουθεί να απορροφά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Παράλληλα, αναμένονται πρόσθετες ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, με τη δημογραφική διάσταση να αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Στην πρώτη γραμμή των αλλαγών βρίσκεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν προορίζονται να μείνουν για πάντα και ότι, όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής, θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει ένα «μπόνους φορολογικής συνέπειας». Η πλήρης συμμόρφωση με τα myDATA, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, η εμπρόθεσμη πληρωμή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και η εικόνα των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα μπορούν να λειτουργούν υπέρ του επαγγελματία.

«Ψαλίδι» στην προκαταβολή φόρου

Επίσης, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους έχει «κλειδώσει» η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από το 55% που βρίσκεται σήμερα, ο συντελεστής υποχωρεί στο 50% ή και χαμηλότερα, περιορίζοντας τη φορολογική επιβάρυνση.

Οι επιχειρήσεις

Στο φορολογικό πακέτο για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα μεταφέρεται για αργότερα, ενώ εκτός σχεδιασμού φαίνεται πως μένει και η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σίγουρα να περιμένουν «κούρεμα» στην προκαταβολή φόρου και μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.