Στο μέτωπο της ακρίβειας και της ενίσχυσης των εισοδημάτων στρέφει το ενδιαφέρον της η κυβέρνηση, λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την πρόταση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από τα 99,7 δισ. ευρώ στα 72,34 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης των «κόκκινων» δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, έχει υποχωρήσει από το 101,3% το 2018 στο 39,7%.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε παράλληλα ότι περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, επισημαίνοντας πως η κυβερνητική πολιτική πρέπει να στηρίζει τους ευάλωτους δανειολήπτες, χωρίς να αδικεί όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

«Στη χώρα αυτή δεν ζουν μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες. Υπάρχουν και εκείνοι που πληρώνουν τα δάνειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του στέλνει μήνυμα πως οι συνεπείς πολίτες «είναι κορόιδα».

Κατηγόρησε επίσης το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει απομακρυνθεί από τη στάση που τηρούσε στο παρελθόν και υιοθετεί επιλογές που, κατά την κυβέρνηση, παραπέμπουν στη λογική του «δεν πληρώνω».

Αυτό στο οποίο δίνουν έμφαση από το Μέγαρο Μαξίμου είναι να δείξουν ότι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και τα υπόλοιπα κόμματα είναι η συνέπεια λόγων και έργων. Η αξιοπιστία.

Όπως σημειώνουν τόσο το 2019 όσο και το 2023 όλα τα άλλα κόμματα υποσχέθηκαν πολύ περισσότερα από ό,τι υποσχέθηκε η ΝΔ και οι Έλληνες διάλεξαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα, αλλά τα υλοποίησε στο ακέραιο.

Με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζουν ότι όπως θα πιστοποιηθεί σε λίγους μήνες, το πρόγραμμα κλείνει χωρίς να χαθούν κονδύλια παρά το γεγονός ότι είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι από την παρούσα κυβέρνηση έχουν τεθεί οι βάσεις για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. «Η πρόοδος έρχεται δύσκολα αλλά μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα. Αν επικρατήσει ο λαϊκισμός, η αστάθεια και η αβεβαιότητα τότε κανείς δεν μπορεί να υπογράψει ότι η χώρα θα συνεχίσει αυτή την πορεία», λένε χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα που έρχονται από τη ΔΕΘ

Στο κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζονται οι παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, και ήδη χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων για τους αγρότες, όπως και άλλων παρεμβάσεων ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν.