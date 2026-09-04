Σαφή πτωτική τάση της θερμοκρασίας στο επόμενο 15ήμερο δείχνουν τα ensembles για την Ελλάδα, με την υποχώρηση να είναι πιο καθαρή στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά να επηρεάζει και τις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, δεν προκύπτει προς το παρόν οργανωμένο και παρατεταμένο πανελλαδικό σήμα αξιόλογου υετού, ενώ δεν διαφαίνεται επίμονο επεισόδιο πολύ ισχυρών μέσων ανέμων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, η πτώση της θερμοκρασίας δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο το γενικό σήμα είναι πλέον περισσότερο πτωτικό παρά ουδέτερο. Σε ό,τι αφορά τον υετό, οι πιθανότητες βροχής εμφανίζονται κυρίως τοπικές και κατά διαστήματα, με τα φαινόμενα, όπου εκδηλωθούν, να έχουν περισσότερο πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Για τους ανέμους, δεν διαφαίνεται επίμονο πανελλαδικό επεισόδιο πολύ ισχυρών μέσων ανέμων. Κατά περιόδους, ωστόσο, είναι πιθανές τοπικές ενισχύσεις, κυρίως στα πελάγη, ενώ οι ριπές αξιολογούνται ξεχωριστά σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η εικόνα βασίζεται στα ensembles των έξι γεωγραφικών περιοχών και, όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας, αυξάνεται και η αβεβαιότητα. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο προϊόν αποτυπώνει τάσεις και πιθανότητες και όχι ντετερμινιστική πρόγνωση.

Η εικόνα ανά περιοχή

Στη βόρεια Ελλάδα, η μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, από διάμεση τιμή 30,2°C στην αρχή της περιόδου σε 25,8°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή διαμορφώνεται στους 25,8°C στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η υψηλότερη φτάνει τους 33,7°C στις 6 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ασθενές αλλά υπαρκτό υετικό σήμα, με πιθανότητα βροχής τουλάχιστον 5 mm έως 24% στις 12 Σεπτεμβρίου. Για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ δεν υπάρχει ουσιαστικό σήμα, ενώ η διάμεσος του μέγιστου μέσου ανέμου φτάνει περίπου τα 13 km/h και των ριπών περίπου τα 34 km/h.

Στη δυτική Ελλάδα, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί από 32,6°C στην αρχή σε 27,5°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή είναι 27,3°C στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η υψηλότερη φτάνει τους 34,8°C στις 7 Σεπτεμβρίου. Εδώ εμφανίζεται ισχυρότερο σήμα αξιόλογου υετού, με πιθανότητα τουλάχιστον 5 mm έως 51% στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η πιθανότητα για τουλάχιστον 10 mm φτάνει έως 31% στις 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ουσιαστικό σήμα για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ, με τη διάμεσο του μέγιστου μέσου ανέμου περίπου στα 13 km/h και των ριπών περίπου στα 40 km/h.

Στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, από 31,6°C στην αρχή σε 28°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή των 28°C καταγράφεται στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η υψηλότερη των 36,2°C στις 6 Σεπτεμβρίου. Το υετικό σήμα είναι ασθενές αλλά υπαρκτό, με πιθανότητα τουλάχιστον 5 mm έως 18% στις 12 Σεπτεμβρίου. Η διάμεσος του μέγιστου μέσου ανέμου φτάνει περίπου τα 15 km/h και των ριπών περίπου τα 39 km/h, χωρίς ουσιαστικό σήμα για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ.

Στην ανατολική Στερεά και την Αττική, η θερμοκρασία εμφανίζει ήπια πτωτική τάση, με τη διάμεση μέγιστη τιμή να υποχωρεί από 30,9°C στην αρχή της περιόδου σε 29,6°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή είναι 29,4°C στις 15 Σεπτεμβρίου και η υψηλότερη 35,1°C στις 6 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ασθενές αλλά υπαρκτό υετικό σήμα, με πιθανότητα τουλάχιστον 5 mm έως 12% στις 12 Σεπτεμβρίου. Για τους ανέμους, η διάμεσος του μέγιστου μέσου ανέμου φτάνει περίπου τα 18 km/h και των ριπών περίπου τα 43 km/h, χωρίς ουσιαστικό σήμα για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ.

Στην Πελοπόννησο, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, από 30,7°C στην αρχή σε 27,8°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή είναι 27,6°C στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ η υψηλότερη φτάνει τους 33,7°C στις 7 Σεπτεμβρίου. Το υετικό σήμα είναι ασθενές αλλά υπαρκτό, με πιθανότητα τουλάχιστον 5 mm έως 18% στις 11 Σεπτεμβρίου. Η διάμεσος του μέγιστου μέσου ανέμου διαμορφώνεται περίπου στα 16 km/h και των ριπών περίπου στα 38 km/h, χωρίς ουσιαστικό σήμα για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6 μποφόρ.

Τέλος, στο Αιγαίο και την Κρήτη, η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ήπια πτωτική τάση, από 28,4°C στην αρχή σε 27°C στο τέλος. Η χαμηλότερη διάμεση τιμή των 27°C αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η υψηλότερη των 30,5°C στις 7 Σεπτεμβρίου. Το υετικό σήμα είναι ασθενές αλλά υπαρκτό, με πιθανότητα τουλάχιστον 5 mm έως 14% στις 11 Σεπτεμβρίου. Η διάμεσος του μέγιστου μέσου ανέμου φτάνει περίπου τα 31 km/h και των ριπών περίπου τα 50 km/h, ενώ και εδώ οι μέγιστες πιθανότητες για μέσο άνεμο τουλάχιστον 6, 7 ή 8 μποφόρ παραμένουν στο 0%.