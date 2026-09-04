Δεκάδες λογαριασμοί στο Instagram που χρησιμοποιούν Αλβανοί ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και ο αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης έκλεισαν ή απενεργοποιήθηκαν, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται εδώ και σχεδόν 100 ημέρες, με αφορμή τα σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολυτελούς θέρετρου στις νότιες ακτές της χώρας. Το έργο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ιβάνκα Τραμπ, τη μεγαλύτερη κόρη του Αμερικανού προέδρου. Οι κινητοποιήσεις, που έχουν ονομαστεί «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», εξελίχθηκαν στη συνέχεια σε ευρύτερο αίτημα για την παραίτηση ολόκληρης της αλβανικής κυβέρνησης.

Ο Σάντρο Γκότσι, Ιταλός ευρωβουλευτής, καταδίκασε το μπλοκάρισμα των λογαριασμών στο Instagram. «Όταν δεκάδες λογαριασμοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών που συνδέονται με το ίδιο κίνημα διαμαρτυρίας εξαφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορούμε απλώς να το αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό πρόβλημα», ανέφερε σε δήλωσή του που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη. Ο Γκότσι, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και ευρωβουλευτής της ομάδας Renew Europe, ζήτησε από τη Meta να εξηγήσει τι συνέβη και να το πράξει άμεσα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαδηλώσεις, καθώς επέτρεψαν σε πολίτες και δημοσιογράφους να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο όσα συνέβαιναν μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, να κινητοποιούν διαδηλωτές και να καταγράφουν συγκρούσεις με την αστυνομία. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ίδιοι χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αφαίρεση περιεχομένου, αναστολές λειτουργίας και κλείσιμο λογαριασμών.

Οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν υποστηρίζουν ότι δεν παραβίασαν κανέναν από τους κανόνες του Instagram, ωστόσο έλαβαν ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ακόμη και για περιεχόμενο που είχαν κινηματογραφήσει ή δημιουργήσει οι ίδιοι. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα Repro Uncensored ανέφερε ότι εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις και δεν διαπίστωσε παραβιάσεις των κανόνων της κοινότητας του Instagram.

«Οι περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο: οι λογαριασμοί στοχοποιούνται μέσω επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και οι πλατφόρμες τους περιορίζουν ή τους απενεργοποιούν προτού διαπιστώσουν εάν οι καταγγελίες είναι βάσιμες», δήλωσε η Μάρθα Δημητράτου, ιδρύτρια της Repro Uncensored. Όπως ανέφερε, ορισμένοι λογαριασμοί έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα, ενώ έχουν απενεργοποιηθεί και νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν μετά την αναστολή των αρχικών.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η εταιρεία εξετάζει τις ενέργειες που ελήφθησαν σε βάρος των συγκεκριμένων λογαριασμών, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από αυτούς που αφαιρέθηκαν κατά λάθος έχουν ήδη αποκατασταθεί. Η μητρική εταιρεία του Instagram και του Facebook πρόσθεσε ότι «λυπάται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» και επισήμανε πως το Instagram διαθέτει διαδικασία προσφυγής για περιπτώσεις στις οποίες οι χρήστες θεωρούν ότι οι λογαριασμοί τους αποκλείστηκαν κατά λάθος.

Παρά την αποκατάσταση της πρόσβασης σε ορισμένους χρήστες, άλλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δυνατότητα να πραγματοποιούν ζωντανές μεταδόσεις και να συνεργάζονται με άλλους δημιουργούς. Άλλοι κάνουν λόγο για «shadow bans», δηλαδή για περιορισμό της διανομής του περιεχομένου τους σε άλλους χρήστες, συνήθως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Απενεργοποιήθηκε και ο λογαριασμός του αρχηγού της αντιπολίτευσης

Ο Άγκρον Σεχάι, μέλος του αλβανικού κοινοβουλίου και αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης Mundësia, είδε τον λογαριασμό του να απενεργοποιείται το βράδυ της Τετάρτης. Μιλώντας στο Politico, υποστήριξε ότι, εάν οι κανόνες που διέπουν τις αναστολές και τις αφαιρέσεις λογαριασμών δεν είναι σαφείς και διαφανείς, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη λογοκρισία της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας δυνητικά μη αναστρέψιμη ζημιά στην κοινωνία.

Ο Σεχάι ανέφερε ότι οι κανόνες της πλατφόρμας δεν είναι ξεκάθαροι και ότι τέτοια κενά μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν από κυβερνήσεις ή από ανθρώπους που κινητοποιούνται από αυτές, προκειμένου να φιμωθούν επικριτικές φωνές. «Και αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα: μέσα σε μία νύχτα, εκατοντάδες λογαριασμοί που υποστηρίζουν τις διαδηλώσεις και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα έκλεισαν», είπε.

Ο Έντι Ράμα απάντησε στην καταγγελία μέσω του X, δηλώνοντας ότι η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό οποιουδήποτε λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επιχείρηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις σχετικές καταγγελίες «ανοησίες» και επέκρινε όσους τις διαδίδουν.

Το Politico επικοινώνησε με τον Τζάρεντ Κούσνερ για να ζητήσει σχόλιο. Εκπρόσωπος της SAZAN Coast, εταιρείας που συνδέεται με το προτεινόμενο έργο στην Αλβανία, απάντησε ότι η εταιρεία δεν έχει καμία εμπλοκή στις αποφάσεις της Meta ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου. Ωστόσο, ανέφερε ότι «δεν εκπλήσσεται που βλέπει να λαμβάνουν αυτή την απόφαση».

Ο ίδιος εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «συντονισμένη, κατασκευασμένη εκστρατεία της αντιπολίτευσης» και υποστήριξε ότι η Meta και άλλες πλατφόρμες «δικαίως λαμβάνουν μέτρα» εναντίον τεχνητών κινημάτων που βασίζονται σε bots.

«Νέα εποχή ψηφιακής καταστολής»

Μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν από τις ενέργειες της Meta είναι και ο Αρτζάν Κότσι, Αλβανοβρετανός σεφ, ο οποίος χρησιμοποιεί το Instagram για να μοιράζεται πλάνα από drone, καθώς και δικά του βίντεο και συνεντεύξεις. Το περιεχόμενό του συγκεντρώνει περισσότερες από 55 εκατομμύρια προβολές τον μήνα. Όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του, περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο λογαριασμός του με την ονομασία «Άρι Σέιντι» έκλεισε «χωρίς email, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς καμία ειδοποίηση».

«Μετά έψαξα τους άλλους φίλους μου και είχαν αποκλειστεί όλοι ταυτόχρονα, όλοι, στη 1 τα ξημερώματα», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος Αλέσια Μπουρνάζι δήλωσε ότι το Instagram είναι «το μοναδικό μέσο όπου οι Αλβανοί μοιράζονται κρίσιμες πληροφορίες για την Επανάσταση των Φλαμίνγκο», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «μια νέα εποχή ψηφιακής καταστολής». Η ίδια άρχισε να βλέπει το πρωτότυπο περιεχόμενό της να αφαιρείται και να επιβάλλονται περιορισμοί στον λογαριασμό της στις 19 Αυγούστου, αφού επί σχεδόν τρεις μήνες κατέγραφε τις διαδηλώσεις.

Ακτιβιστές έχουν κατηγορήσει την αλβανική κυβέρνηση για τις αναστολές των λογαριασμών, όμως η Repro Uncensored ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ανεξάρτητα κάποια σύνδεση. Η οργάνωση, ωστόσο, εκτιμά ότι υπάρχει «συντονισμένη εκστρατεία για τη φίμωση των ακτιβιστών και την αφαίρεση κρίσιμου πολιτικού περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα απέστειλε επίσημο αίτημα για διευκρινίσεις στη Meta, ζητώντας από την εταιρεία να εξηγήσει γιατί ανεστάλησαν ή έκλεισαν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί και εάν αυτό προέκυψε από «συντονισμένες μαζικές αναφορές» ή από το εάν η Meta εντόπισε οργανωμένες προσπάθειες χειραγώγησης των μηχανισμών αναφοράς της.

Ο Σάντρο Γκότσι, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εκκλήσεις για μεγαλύτερη λογοδοσία των ψηφιακών πλατφορμών, υπογράμμισε τη σημασία της υπόθεσης για την Αλβανία, η οποία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, η ένταξη στην ΕΕ δεν αφορά μόνο την οικονομική ολοκλήρωση, αλλά και την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του δικαιώματος των πολιτών και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης να εκφράζονται ελεύθερα. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι τόσο η Meta όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσουν σοβαρά την υπόθεση.

Ο Γκότσι δήλωσε ακόμη ότι έφερε το ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης, ζητώντας επείγουσες διευκρινίσεις από τη Meta.

Στη δική του ανάρτηση στο X, ο Έντι Ράμα επέκρινε επίσης το κόμμα του Γκότσι, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «χαμηλού επιπέδου προπαγάνδα» που προέρχεται από «ανθρώπους που παρελαύνουν ως Ευρωπαίοι Δημοκράτες».