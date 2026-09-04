Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας και η περαιτέρω σύσφιξη των αυτοδιοικητικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μέσω επικείμενου Μνημονίου Συνεργασίας της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Πεκίνου ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον εκτελεστικό αντιδήμαρχο του δήμου Πεκίνου Xia Linmao. Με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της έρευνας και της καινοτομίας, θα διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που θα αποτυπωθεί στο Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας που θα υπογραφεί στο Πεκίνο, κατά την προσεχή επίσκεψη του περιφερειάρχη στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο κ. Χαρδαλιάς υποδεχόμενος τον κ. Xia Linmao και τα μέλη της αντιπροσωπείας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την περιφέρεια Αττικής «η στενή συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές της Κίνας δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα· αντιθέτως, δομείται πάνω σε στέρεες βάσεις. Μετά τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και τη θεμελίωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τη Δημοτική Λαϊκή Κυβέρνηση της Σαγκάης και την κυβέρνηση της επαρχίας Ζιανγκσού, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, αυτό της επένδυσης σε σταθερές, πραγματικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το Πεκίνο. Σχέσεις που θα φέρουν πιο κοντά τους δύο λαούς και αναμένεται να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας». Η Αττική , επεσήμανε ο περιφερειάρχης, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία, σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό και ένα μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο. Το Πεκίνο από την άλλη πλευρά, επίσης μια περιοχή με μακρά ιστορία, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα παγκοσμίως. Υπάρχουν, συνεπώς, πολλά πεδία στα οποία μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στο Μνημόνιο σημείωσε ότι θα αποτελέσει τον κοινό οδικό χάρτη αυτής της προσπάθειας. «Θα μας επιτρέψει να φέρουμε σε άμεση επαφή θεσμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιμελητήρια και επιχειρήσεις και να μετατρέψουμε τις προτεραιότητές μας με απτές συνέργειες». Κατά τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών συζητήθηκαν επίσης, οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, την καινοτομία και τη διατροφή, προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό των δράσεων εξωστρέφειας της περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της 9ης China International Import Expo (CIIE), της μεγαλύτερης εμπορικής έκθεσης της Σαγκάης που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Αττικής θα δώσει εκεί δυναμικό «παρών» ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), προωθώντας τις θεματικές εμπειρίες που προσφέρουν στον επισκέπτη η Αθήνα και η Αττική γενικότερα.

Ο περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε, παράλληλα, την κινεζική αντιπροσωπεία για τον «Αττικό Πολιτισμό», τον νέο οργανισμό της περιφέρειας που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Πρόθεσή μας είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ του νέου αυτού οργανισμού, να έχει ως τιμώμενη χώρα την Κίνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο, σταθερό θεσμό πολιτιστικής εξωστρέφειας, που θα έχει περισσότερες ευκαιρίες επικοινωνίας και πολιτιστικών ανταλλαγών, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές». Εκτενής συζήτηση έγινε και για τις προοπτικές συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία, με έμφαση στη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς «Στα ζητήματα καινοτομίας οφείλουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως και να επενδύσουμε στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Πολύτιμοι εταίροι σε αυτή την προσπάθεια είναι τα επιμελητήρια, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τη γνώση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας σταθερούς διαύλους ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός αντιδήμαρχος του δήμου Πεκίνου Xia Linmao αφού ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη θερμή υποδοχή υπογράμμισε «Γνωρίζουμε ότι η Αττική είναι η ισχυρότερη περιφέρεια της Ελλάδας, με σημαντικά γεωγραφικά πλεονεκτήματα, διεθνή ακτινοβολία και βαθιά πολιτιστική κληρονομιά. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η επέτειος αυτή προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών και να μετατρέψουμε το ισχυρό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε μια σειρά κοινών δράσεων».

Ακολούθως, ο κ. Xia Linmao παρουσίασε συνοπτικά τη σύγχρονη ταυτότητα του Πεκίνου ως πολιτικού και πολιτιστικού κέντρου της Κίνας, διεθνούς κόμβου επικοινωνίας και σημαντικού πόλου επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Όπως είπε, ο δήμος του Πεκίνου εκτείνεται σε 16.410 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει 21,8 εκατ. μόνιμους κατοίκους, ενώ το 2025 το ΑΕΠ του ξεπέρασε τα 660 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναπτυξιακή δυναμική που καταγράφει η κινεζική πρωτεύουσα, στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Όσον αφορά τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας, ο εκτελεστικός αντιδήμαρχος του Πεκίνου υπογράμμισε «Θέλουμε να προσκαλέσουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής να έρθουν και να επενδύσουν στην Κίνα. Αντίστοιχα, ενθαρρύνουμε τις δυναμικές κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική. Οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Με τη στήριξη των αρμόδιων φορέων και των επιμελητηρίων μπορούμε να δημιουργήσουμε σταθερούς διαύλους επικοινωνίας, να ενισχύσουμε τις απευθείας επαφές μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων μας και να μετατρέψουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους».