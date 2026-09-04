Μέσω Facebook απάντησε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, η οποία υποστήριξε σήμερα ότι την πήρε τηλέφωνο η γιαγιά της ανήσυχη και τη ρώτησε: «Παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».

«Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία; Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια», έγραψε ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Η τοποθέτηση της κ. Αναστασίου έγινε μετά την αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, για την «πατριωτική εισφορά» που έχει εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Παππάς είχε αναφέρει ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και την καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, υποστήριξε ότι «ο κόσμος έχει αγχωθεί», επιχειρώντας να δώσει ένα προσωπικό παράδειγμα.

«Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε “παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια”», ανέφερε. «Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε».

Μάλιστα, όπως είπε, η 85χρονη γιαγιά της τής ανέφερε ότι «θα πάρω Xanax», με την ίδια να της απαντά: «Όχι, γιαγιά, είσαι 85».

Η αναφορά προκάλεσε και το χιουμοριστικό σχόλιο του παριστάμενου ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, ο οποίος ρώτησε την κ. Αναστασίου: «Έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;».

«Όχι, χρυσά δόντια δεν έχει», απάντησε η ίδια.