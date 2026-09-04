Αντιδράσεις και ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» που αποκάλυψε εικόνες από σχολικά βιβλία που προορίζονται για μαθητές δημοτικού και περιλαμβάνουν αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας.

Πρόκειται για τη γλώσσα της Β’ Δημοτικού, και το βιβλίο της ΣΤ’ τάξης για το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του MEGA NEWS 104,6, τόνισε πως οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο προσεκτικά.

«Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά Δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία».

Τα βιβλία εντάσσονται στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, ο οποίος θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028.

Τα δύο βιβλία έχουν ήδη επίσημα εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο.

Τι απαντά ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας του βιβλίου της ΣΤ΄ Δημοτικού, Μανούσος Μαραγκουδάκης, απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «woke ατζέντας».

Μιλώντας στο MEGA NEWS 104,6, υποστήριξε ότι η αναφορά στις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών εντάσσεται στην παρουσίαση των σύγχρονων μορφών οικογένειας και δεν αποτελεί ιδεολογική προώθηση.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο δικό μου βιβλίο της έκτης Δημοτικού, αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της wοke ατζέντας. Απλώς στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οι οικογένειες ομοφύλων που δεν είναι woke ατζέντα ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘΑ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εξέδωσαν αναλυτική απάντηση, υπεραμυνόμενοι της θεσμικής και επιστημονικής διαδικασίας αξιολόγησης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων.

«Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητες, πενταμελείς επιστημονικές επιτροπές (συνολικά άνω των 900 μελών) μέσω ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων, με τα πορίσματα να υποβάλλονται στο ΙΕΠ. Τα μέλη των επιτροπών προέκυψαν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΕΠ κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, και η επιλογή έγινε με δημόσια κλήρωση και χρήση ειδικού αλγορίθμου για την τοποθέτησή τους ανά γνωστικό αντικείμενα».

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι το «υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ δημοσίευσαν τα βιβλία ακριβώς όπως εισηγήθηκαν οι επιτροπές, χωρίς καμία απολύτως αλλοίωση ή παρέμβαση, καθώς η τήρηση των πορισμάτων αποτελεί νομική και συμβατική δέσμευση στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας».