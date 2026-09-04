

Αβεβαιότητα επικρατεί πλέον γύρω από τη διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, καθώς η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Η EuroLeague είχε ανακοινώσει στις 29 Ιουλίου ότι το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Dubai BC.

Από την πρώτη στιγμή, πάντως, η επιλογή του Άμπου Ντάμπι είχε προκαλέσει προβληματισμό, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Πλέον, με τις νέες επιθέσεις του Ιράν με drones και την αύξηση του επιπέδου κινδύνου, το ζήτημα έχει γίνει ακόμη πιο έντονο.

Οι ομάδες έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των παικτών, των προπονητικών επιτελείων, των εργαζομένων, αλλά και των φιλάθλων που θα ταξίδευαν στα Εμιράτα.

Έτσι, περίπου δύο εβδομάδες πριν από το προγραμματισμένο τζάμπολ, η διεξαγωγή του Super Cup δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Οι διοργανωτές έχουν προετοιμάσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το αγωνιστικό και οργανωτικό σκέλος, όμως το πρόβλημα πλέον είναι πολύ διαφορετικό: αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια.

Τι σημαίνει το επίπεδο κινδύνου

Αυτή τη στιγμή το επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκεται στο «3», κατάσταση κατά την οποία αρκετές χώρες συστήνουν στους πολίτες τους να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιού, ιδιαίτερα όταν αυτό δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο.

Εάν η αξιολόγηση ανέβει στο «4», τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν δραστικά, καθώς ενδέχεται να προκύψουν περιορισμοί ή αποφάσεις που θα καταστήσουν αδύνατη τη μετάβαση των ομάδων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο Άμπου Ντάμπι.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αναβολή του Super Cup θα αποτελέσει πλέον ένα ρεαλιστικό σενάριο.

Το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, με τη Βαλένθια και την Κωνσταντινούπολη να έχουν πέσει στο τραπέζι ως πιθανές εναλλακτικές. Ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, μια τέτοια λύση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για την οργάνωση ενός event τέτοιου μεγέθους.