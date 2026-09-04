Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και πάλι την ερχόμενη Τρίτη τα τρία κεντρικά πρόσωπα της συγκλονιστικής υπόθεσης της Κυψέλης. Οι γονείς του 9 μηνών βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στο σπίτι της Κυψέλης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για βαρύτατα αδικήματα, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, ευθύνονται για το θάνατό του.

Η ιατροδικαστική έκθεση είναι αυτή που, σύμφωνα με πληροφορίες, κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπίστωσε πως το άτυχο βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές πισώπλατα.

Οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ, αρνούνται όσα τους αποδίδονται και φέρονται να αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση.

Οι γονείς του μωρού ισχυρίζονται ότι οι μαχαιριές είναι μεταθανάτιες και έγιναν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη όπου το φύλαγαν για να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι.

Μάλιστα, αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο σε μια προσπάθεια να αντικρούσουν τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, καθώς οι ίδιοι ισχυρίζονται πως το μωρό έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι’ αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα», λέει ο κατηγορούμενος, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα και μητέρα του παιδιού δηλώνει αθώα και ισχυρίζεται ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

«Κλειδί» θεωρούν οι Αρχές ότι είναι τα παιδιά της οικογένειας τα οποία, όπως εκτιμούν, στην πρώτη τους κατάθεση δεν είπαν όλα όσα γνωρίζουν. Για το λόγο αυτό θα κληθούν και πάλι να απαντήσουν σε ερωτήσεις σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης. Η 15χρονη και ο 12χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν πως γνώριζαν για την ύπαρξη του νεκρού μωρού στην κατάψυξη, κάτι που αρνήθηκε ο 9χρονος. Άγνοια δήλωσε και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος έχει σχέση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας που είναι έγκυος.

Ο νεαρός είναι, επίσης, κατηγορούμενος και καλείται να δώσει εξηγήσεις για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν, ήδη, προφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών.