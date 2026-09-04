Η αθώωση του Γιόργκεν Φένεκ, του επιχειρηματία που κατηγορήθηκε ότι έδωσε την εντολή για τη δολοφονία της ερευνητικής δημοσιογράφου, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίτσια, επαναφέρει τη Μάλτα σε μια βαθιά κρίση, ενώ η οικογένεια της δημοσιογράφου εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της.

Στις 19:30 το βράδυ της Τετάρτης, στην αίθουσα 22 του Δικαστηρίου της Βαλέτας, η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το σώμα των ενόρκων έκρινε αθώο τον 44χρονο επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας κάθειρξης εφόσον καταδικαζόταν. Μετά από σχεδόν επτά χρόνια κατά τα οποία βρισκόταν κατά διαστήματα υπό κράτηση, ο Φένεκ είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στη ζωή του ως κληρονόμος μίας από τις μεγαλύτερες περιουσίες της Μάλτας.

Μέσα από τα δημοσιεύματά της, η Καρουάνα Γκαλίτσια είχε στραφεί εναντίον πολλών ισχυρών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Φένεκ και πολιτικοί με τους οποίους διατηρούσε στενές σχέσεις. Οι αποκαλύψεις της, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη βίαιη δολοφονία της με παγιδευμένο αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 2017, οδήγησαν τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μούσκατ και αρκετών μελών της κυβέρνησής του.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες συνελήφθησαν τρεις άνδρες που κατηγορήθηκαν ότι τοποθέτησαν τη βόμβα. Οι δύο καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη αφού δήλωσαν ένοχοι για τη δολοφονία, ενώ στον τρίτο επιβλήθηκε μειωμένη ποινή 15 ετών, σε αντάλλαγμα για στοιχεία που έδωσε σχετικά με τους συνεργούς του. Μετά την απόφαση της Τετάρτης, η αναζήτηση εκείνου που τους προσέλαβε πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Άλεξ Μποργκ, ζήτησε την ανάκληση του κοινοβουλίου από τη θερινή διακοπή και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των δημοσιογράφων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Πιστεύουμε ότι η δημοσιογραφία είναι η ραχοκοκαλιά μιας δημοκρατίας», δήλωσε στον Guardian, χαρακτηρίζοντας την αποτυχία να βρεθούν οι υπεύθυνοι ως μαύρη κηλίδα για την κυβέρνηση των Εργατικών, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013. Η οικογένεια της Καρουάνα Γκαλίτσια χαρακτήρισε την ετυμηγορία «δικαιοσύνη που στερήθηκε».

Ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης προκειμένου να διεξαχθεί νέα δίκη. Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας ενδέχεται να είναι περιορισμένες, καθώς και οι δύο κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο Φένεκ απορρίφθηκαν με πλειοψηφία 8-1. Χρειάστηκαν εννέα χρόνια, μια αδιάκοπη εκστρατεία της οικογένειας και ένας αποφασισμένος δικαστής, προκειμένου ο επιχειρηματίας να οδηγηθεί ενώπιον ενόρκων. Τελικά, οι ένορκοι δέχθηκαν τη δική του εκδοχή. Κατά την κατάθεσή του επέμενε: «Ποτέ δεν έδωσα εντολή για τη δολοφονία της Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίτσια ή οποιουδήποτε άλλου. Δεν είχα κανέναν ρόλο στη δολοφονία της».

Η έρευνα που αποκάλυψε τις παρεμβάσεις

Παρότι η ταυτότητα του εγκεφάλου της δολοφονίας εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, η δίκη ανέδειξε το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετώπισαν όσοι αναζητούσαν τους δολοφόνους της δημοσιογράφου. Μάρτυρας μετά τον άλλον κατέθεσε για προσπάθειες παρεμπόδισης και υπονόμευσης της έρευνας. Οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους, από εκείνους που κατασκεύασαν τη βόμβα και τους εκτελεστές μέχρι τον τελικό εντολέα τους, διαπίστωσαν ότι τα πιο ευαίσθητα στοιχεία της έρευνας διαρρέονταν. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο που παρουσιάστηκε στους ενόρκους ήταν ότι μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών προερχόταν από τον στενότερο συνεργάτη του πρωθυπουργού.

«Μην ανησυχείς για μένα, κανείς δεν μπορεί να με αγγίξει», ακούγεται να λέει ο Φένεκ σε κρυφές ηχογραφήσεις που αποτέλεσαν βασικό κομμάτι της υπόθεσης εναντίον του και παρουσιάστηκαν στους ενόρκους. Τις ηχογραφήσεις είχε πραγματοποιήσει ο οδηγός ταξί, Μέλβιν Θέουμα, ο οποίος κατέθεσε ότι λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα στον Φένεκ και τους βομβιστές. Ήταν ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, έχοντας εξασφαλίσει χάρη δύο χρόνια μετά τη δολοφονία, με αντάλλαγμα την κατάθεσή του.

Τον Ιούλιο του 2020 ο Θέουμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Κυριευμένος από τύψεις, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ βρισκόταν σε ασφαλές σπίτι και χρειάστηκε εντατική υποστήριξη για να μπορέσει να επιστρέψει στο εδώλιο. Η ακόλουθη αφήγηση της αναζήτησης των υπευθύνων βασίζεται στις προδικαστικές ακροάσεις, την ίδια τη δίκη και συναφείς δικαστικές υποθέσεις.

Η Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίτσια και οι τελευταίοι μήνες της ζωής της

Το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής της, η Καρουάνα Γκαλίτσια ήταν βαθιά απομονωμένη. Ως νεότερη γυναίκα δεν ήταν μόνο εξαιρετικά ικανή, αλλά και εντυπωσιακά όμορφη, με μεγάλα χαρακτηριστικά σκουλαρίκια και μαύρα, λαμπερά μαλλιά. Είχε συνιδρύσει μια εθνική εφημερίδα, ήταν εκδότρια περιοδικού lifestyle και είχε εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες αρθρογράφους της Μάλτας, ενώ παράλληλα μεγάλωνε τους τρεις γιους της.

Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ήταν η ερευνητική δημοσιογραφία που την απορροφούσε. Το ιστολόγιό της, «Running Commentary», ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων ειδησεογραφικών ιστοτόπων στη Μάλτα. Η απήχησή του, αλλά και οι συχνά ιδιαίτερα καυστικές σάτιρες για δημόσια πρόσωπα, την είχαν μετατρέψει σε στόχο. Είχε εξίσου πολλούς επικριτές και υποστηρικτές, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηριζόταν υβριστικά «μάγισσα». Είχαν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις, ενώ είχαν σκοτωθεί και τα σκυλιά της οικογένειας.

«Ανησυχούσα για εκείνη», είπε στη δίκη ο μεσαίος γιος της, Άντριου. «Η ατμόσφαιρα γύρω της ήταν απαίσια. Οι άνθρωποι την κοιτούσαν επίμονα στη Βαλέτα. Δεν έβγαινε από το σπίτι». Η δημοσιογράφος γνώριζε ότι κινδύνευε και είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει τη ρουτίνα της. Για μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Σε αυτό το αυτοκίνητο δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία 53 ετών, λίγα μέτρα από το σπίτι της. Βόμβα τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του οδηγού διέλυσε το όχημα, σκορπίζοντας φλεγόμενα υπολείμματα στον δρόμο και σε ένα χωράφι.

Ο Γιόργκεν Φένεκ

Οι γιοι της Ντάφνι και ο συζυγός της, Πίτερ, παρέμειναν οχυρωμένοι στο σπίτι τους, προσπαθώντας να προστατευθούν από τον καταιγισμό των μέσων ενημέρωσης και αναρωτώμενοι ποιον μπορούσαν να εμπιστευτούν. Ήταν πεπεισμένοι ότι το έργο της θα μπορούσε να περιέχει στοιχεία για τη δολοφονία, όμως θεωρούσαν επίσης ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν ευαίσθητο υλικό των πηγών της στην αστυνομία. Ο μεγαλύτερος γιος της, Μάθιου, μηχανικός λογισμικού και μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας που είχε κερδίσει το βραβείο Πούλιτζερ για τα Panama Papers, τη μεγάλη διαρροή δεδομένων για υπεράκτιες εταιρείες, πρότεινε να απευθυνθούν σε δημοσιογράφους εκτός Μάλτας.

«Δεν είχα τους πόρους για να κάνω μόνος μου την έρευνα», είπε στους ενόρκους στη δίκη του Φένεκ. Απευθύνθηκε στον Guardian, ο οποίος συνεργάστηκε με το Reuters, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Forbidden Stories και άλλους φορείς για τη δημιουργία του Daphne Project.

Οι αποκαλύψεις για την Electrogas

Πριν από τον θάνατό της, η Καρουάνα Γκαλίτσια είχε δημοσιεύσει σειρά ρεπορτάζ που είχαν βυθίσει τη μαλτέζικη κυβέρνηση σε σκάνδαλο. Είχε εντοπίσει στα Panama Papers στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο υπουργός Ενέργειας, Κόνραντ Μίτσι, και ο επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού, επιχειρηματίας που είχε εξελιχθεί σε πολιτικό μεσάζοντα, Κιθ Σέμπρι, είχαν δημιουργήσει υπεράκτιες εταιρείες μέσω ανώνυμων καταπιστευμάτων. Αναρτήσεις της που παρουσιάστηκαν στη δίκη έδειχναν ότι θεωρούσε πως οι δύο άνδρες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εταιρείες για να λαμβάνουν παράνομες προμήθειες.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν πλέον αντικείμενο ποινικής υπόθεσης, στην οποία ο Φένεκ, ο Σέμπρι, ο Μίτσι και άλλοι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι για διαφθορά, εμπορία επιρροής και εγκληματική σύμπραξη.

Την περίοδο του θανάτου της, η Καρουάνα Γκαλίτσια λάμβανε πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει σχετικά με μια μεγάλη κρατική σύμβαση: την παραχώρηση για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα τροφοδοτούσε το εθνικό δίκτυο. Η διαρροή προερχόταν από τους διακομιστές της εταιρείας που κατασκεύαζε το εργοστάσιο, της Electrogas. Ένας από τους μετόχους της ήταν ο Φένεκ και η ηλεκτρονική αλληλογραφία έδειχνε ότι διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο, διαχειριζόμενος τις επικοινωνίες με την κυβέρνηση και την αναχρηματοδότηση ενός κρίσιμου τραπεζικού δανείου.

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης ότι η Καρουάνα Γκαλίτσια είχε χαρακτηρίσει στο ιστολόγιό της το εγχείρημα «μαγικό νέο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της διαφθοράς». Η εισαγγελία υποστήριξε στις τελικές αγορεύσεις της ότι το κίνητρο του Φένεκ για να διατάξει τη δολοφονία ήταν να εμποδίσει νέες αποκαλύψεις.

Τα στοιχεία της Electrogas δόθηκαν στο Daphne Project. Ενώ οι δημοσιογράφοι εξέταζαν τα αρχεία και ακολουθούσαν τις οικονομικές διαδρομές, ο ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών Κιθ Αρνό αναζητούσε τους δολοφόνους. Στα πρώτα στάδια σημείωσε γρήγορη πρόοδο με τη βοήθεια του FBI. Η ομάδα ανάλυσης κινητών τηλεφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας βρισκόταν στην Ευρώπη όταν σημειώθηκε η έκρηξη και κατευθύνθηκε στη Μάλτα, φτάνοντας μέσα σε λίγες ώρες.

Οι εκτελεστές, τα αδέλφια Τζορτζ και Άλφρεντ Ντετζόρτζιο και ο συνεργός τους Βίνσεντ Μούσκατ, είχαν χρησιμοποιήσει κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης, όμως έκαναν το λάθος να τα μεταφέρουν συχνά μαζί με τα κανονικά τους κινητά. Το FBI εντόπισε τη σύνδεση, ανιχνεύοντας ένα μήνυμα που είχε στείλει ο Τζορτζ για την πυροδότηση της βόμβας. Τον Δεκέμβριο του 2017 συνελήφθησαν και οι τρεις.

Τον Απρίλιο του 2018 ο Βίνσεντ Μούσκατ ενημέρωσε την αστυνομία ότι ήταν έτοιμος να στραφεί εναντίον των συνεργών του, με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή. Οι εκτελεστές δεν γνώριζαν ποτέ την ταυτότητα του τελικού εντολέα τους, όμως ο Μούσκατ γνώριζε το όνομα του μεσάζοντα: Μέλβιν Θέουμα.

Ο «ψύλλος» και το «λιοντάρι»

Για τον Θέουμα, έναν έφηβο που είχε μεγαλώσει χωρίς πατέρα, το Malta Racing Club αποτελούσε ένα δεύτερο σπίτι. Ξεκίνησε ως φροντιστής, περιποιούμενος τα πόνι που τραβούσαν μικρά κάρα γύρω από τη χωμάτινη πίστα. Σύντομα εργάστηκε ως ανιχνευτής για έναν bookmaker. Το παλιό πρακτορείο στοιχημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται απέναντι από τους στάβλους της οικογένειας Φένεκ.

Ο Θέουμα και ο Φένεκ έγιναν φίλοι, όμως η σχέση τους δεν ήταν ισότιμη. Όπως είπε ο ταξιτζής στο δικαστήριο: «Έκανα παρέα με ένα λιοντάρι και ήμουν ένα κουνούπι».

Η αστυνομία κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει τον Φένεκ ως ύποπτο έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Χρειάστηκε όμως να περάσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 για να εγκριθεί ένταλμα παρακολούθησης των τηλεφωνικών του κλήσεων.

Το πρόσωπο που υπέγραφε τα εντάλματα ήταν ο πρωθυπουργός Τζόζεφ Μούσκατ. Από την αρχή της έρευνας ο Μούσκατ λάμβανε απευθείας ενημερώσεις από τον Αρνό και τους συνεργάτες του. Η επιλογή αυτή ήταν αμφιλεγόμενη, καθώς ο ίδιος και οι υπουργοί του αποτελούσαν μεταξύ των βασικών προσώπων που είχε ερευνήσει δημοσιογραφικά η Καρουάνα Γκαλίτσια.

Ο Μούσκατ έχει δηλώσει ότι ήταν σύνηθες ο πρωθυπουργός να υπογράφει εντάλματα σε υποθέσεις εθνικής σημασίας και έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι εκτελούσε τα καθήκοντά του «χωρίς φόβο, προκατάληψη ή εύνοια». Σε δήλωσή του την Πέμπτη ανέφερε ότι από την αρχή και όσο βρισκόταν ακόμη στην εξουσία «κανείς δεν προστατεύτηκε από τη δικαιοσύνη ούτε είχε ασυλία απέναντί της».

Ο Σέμπρι είχε τη δυνατότητα να παρευρίσκεται στις ενημερώσεις της αστυνομίας και κατέθεσε στη δίκη ότι παρέμενε ενήμερος καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Οι δύο άνδρες ήταν στενοί συνεργάτες, καθώς ο Σέμπρι είχε ξεκινήσει ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Μούσκατ, όμως είχε και μια άλλη στενή σχέση: με τον Φένεκ. Οι δύο άνδρες είχαν παίξει μαζί ποδόσφαιρο ως παιδιά και, όταν ο Φένεκ, λίγα χρόνια νεότερος, ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, ο Σέμπρι τον είχε καθοδηγήσει. Συχνά έκαναν διακοπές μαζί και συναντιούνταν σε οικογενειακές εκδηλώσεις.

Ο Σέμπρι κατηγορείται ότι επανειλημμένα διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες για την έρευνα της δολοφονίας στον Φένεκ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και διώκεται για την υπόθεση σε ξεχωριστή ποινική διαδικασία.

Οι καταγγελίες του Φένεκ και οι διαρροές

Κατά τη δίκη του, ο Φένεκ επιχείρησε να παρουσιάσει τον Σέμπρι ως τον πραγματικό εγκέφαλο της υπόθεσης, περιγράφοντας τον εαυτό του ως ενδιάμεσο που μετέφερε μηνύματα στον Θέουμα. Οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν τον ταξιτζή εκβιαστή και ψεύτη και κατηγόρησαν την αστυνομία ότι έστησε την υπόθεση εναντίον του Φένεκ, επειδή δεν ακολούθησε σωστά άλλες ερευνητικές κατευθύνσεις. Υποστήριξαν ακόμη ότι οι έρευνες στο σπίτι και το γραφείο του Σέμπρι είχαν γίνει με σοβαρά λάθη. Το κινητό του, το οποίο ήταν ενεργό 28 λεπτά πριν από την έφοδο, δεν βρέθηκε ποτέ.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Κιθ και όλες οι γέφυρες που οδηγούν στον Κιθ κάηκαν», είπε ο δικηγόρος του Φένεκ. «Και έτσι έπρεπε να χτιστεί μια γέφυρα προς τον Γιόργκεν Φένεκ».

Ο Σέμπρι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία. Κατά τις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι δεν θεωρήθηκε ποτέ ύποπτος για τη δολοφονία.

Υπό εξέταση, ο Φένεκ παραδέχθηκε ότι είχε καταβάλει 400.000 ευρώ, μέσω του Θέουμα, στους εκτελεστές για να καλύψει τα δικαστικά τους έξοδα. Υποστήριξε ότι το έκανε προκειμένου να κρατήσει ήρεμο τον Θέουμα και ότι ο ταξιτζής τού είχε «αποσπάσει» μεγάλα χρηματικά ποσά. Παραδέχθηκε επίσης ότι του είχε δώσει χρήματα πριν από τη δολοφονία, αλλά ισχυρίστηκε ότι τον είχε προειδοποιήσει πως η δολοφονία δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί, λέγοντάς του να «σταματήσει εδώ».

Ο Φένεκ παραδέχθηκε ακόμη ότι μετέφερε στον Θέουμα πληροφορίες σχετικά με την αστυνομική έρευνα, τις οποίες λάμβανε από τον Σέμπρι, αρχής γενομένης λίγο μετά τη δολοφονία. «Ο Κιθ Σέμπρι ενημερωνόταν συνεχώς και κατά κάποιον τρόπο, σε πραγματικό χρόνο», είχε πει ο Φένεκ σε δικαστήριο το 2019, στο πλαίσιο συνταγματικής υπόθεσης για το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη. «Τις πληροφορίες μου τις έδινε ο Κιθ Σέμπρι, αλλά προέρχονταν από τον κ. Αρνό και μου έλεγε ότι προέρχονταν από τον κ. Αρνό».

Ηχητικά αρχεία, μηνύματα και η ίδια η κατάθεση του Φένεκ δείχνουν ότι τους πρώτους μήνες μετά τη δολοφονία είχε μεταφέρει στον Θέουμα την ταυτότητα εκείνου που είχε κατασκευάσει τη βόμβα, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία η αστυνομία σχεδίαζε να συλλάβει τους εκτελεστές. Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο υπόστεγό τους κοντά στις αποβάθρες, εκείνοι είχαν ήδη πετάξει τα κινητά τους στο νερό, ενώ ένας από τους δύο είχε γράψει στο χέρι του τον αριθμό τηλεφώνου της συζύγου του.

Τον Απρίλιο του 2018 ο Φένεκ ενημέρωσε επίσης τον Θέουμα ότι ο Βίνσεντ Μούσκατ προσφερόταν να γίνει μάρτυρας της κατηγορούσας αρχής. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε αναστάτωση στον Θέουμα, ο οποίος άρχισε να καταγράφει τις συνομιλίες του με τον Φένεκ, χρησιμοποιώντας ένα εφεδρικό κινητό σε λειτουργία πτήσης, ώστε να μην χτυπήσει.

Την ίδια περίπου περίοδο η έρευνα του Αρνό φάνηκε να χάνει τη δυναμική της. Σταδιακά άρχισαν να διαρρέουν στοιχεία όσων είχαν αποκαλυφθεί. Μέχρι τον Μάιο του 2019 οι δημοσιογράφοι γνώριζαν το όνομα του Θέουμα.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, η Europol, που υποστήριζε τον Αρνό και την ομάδα του, απείλησε το καλοκαίρι του 2019 ότι θα αποχωρούσε εάν δεν πραγματοποιούνταν συλλήψεις. Η οικογένεια είχε επίσης αρχίσει να χάνει την υπομονή της. «Γνωρίζαμε εδώ και μήνες τι καταγγελλόταν για τον Μέλβιν Θέουμα», έχει δηλώσει ο Μάθιου Καρουάνα Γκαλίτσια. «Και έφτασε η στιγμή που ήθελα απλώς να βγω στον δρόμο και να γράψω με σπρέι το όνομά του σε έναν τοίχο. Ήθελα να μάθει ο κόσμος ότι ήταν ο μεσάζοντας, ώστε να πιέσω την αστυνομία να δράσει».

Η σύλληψη του Θέουμα και η πτώση της κυβέρνησης

Παρά το γεγονός ότι από έξω οι άμυνες γύρω από τον πρωθυπουργό και τους ανθρώπους του έμοιαζαν ισχυρές, όταν η αστυνομία κινήθηκε τελικά εναντίον του Θέουμα, η κυβέρνηση του Τζόζεφ Μούσκατ άρχισε να καταρρέει.

Ο Θέουμα είχε ενημερωθεί για την ημερομηνία της επικείμενης σύλληψής του, όμως η αστυνομία πραγματοποίησε την επιχείρηση δύο ημέρες νωρίτερα, στις 14 Νοεμβρίου 2019. Ο Φένεκ τον είχε παροτρύνει μέσω μηνυμάτων να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ένορκοι είδαν ένα μήνυμα στο οποίο του έγραφε: «Να είσαι 100% σίγουρος ότι παντού είναι καθαρά».

Ο Θέουμα, ωστόσο, κράτησε τις ηχογραφήσεις. Στις 19 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός υπέγραψε μνημόνιο που του εξασφάλιζε ασυλία από ποινική δίωξη με αντάλλαγμα την κατάθεσή του. Μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με μηνύματα που είδαν οι ένορκοι, ο Φένεκ προετοίμαζε τη διαφυγή του. «Φύγε όσο είναι ακόμη καιρός», του έγραψε ο θείος του. Σχεδίαζε να ταξιδέψει με σκάφος στη Σικελία και από εκεί να κατευθυνθεί στη Γαλλία. Ωστόσο, η αστυνομία είχε ενημερωθεί. Το γιοτ του αναχαιτίστηκε ένα μίλι από τις ακτές και ο ίδιος συνελήφθη. Οι κασέτες της ανάκρισης που παρουσιάστηκαν στη δίκη έδειξαν ότι προσφέρθηκε να εμπλέξει τον Σέμπρι με αντάλλαγμα χάρη.

Καθώς ο Φένεκ μιλούσε, οι πολιτικές συνέπειες ήταν άμεσες. Ο Σέμπρι συνελήφθη σε σχέση με τις υποψίες για διαρροές και παραιτήθηκε. Ο υπουργός Οικονομίας, ο οποίος αποτελούσε συχνό θέμα στο ιστολόγιο της Καρουάνα Γκαλίτσια, τέθηκε σε αναστολή, ενώ ο Μίτσι, ο οποίος είχε πλέον μετακινηθεί από το υπουργείο Ενέργειας στο υπουργείο Τουρισμού, παραιτήθηκε, επικαλούμενος «πολιτικές, εξαιρετικές και γενικές συνθήκες στη χώρα».

Η δημόσια οργή έβγαλε εκατοντάδες ανθρώπους στους δρόμους, οι οποίοι κατέκλυσαν τη μεγάλη πλατεία έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού φωνάζοντας «Μαφία, μαφία».

Το αίτημα του Φένεκ για χάρη απορρίφθηκε και στις 30 Νοεμβρίου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Δύο ημέρες αργότερα ο Τζόζεφ Μούσκατ παραιτήθηκε. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ανυποχώρητος, δηλώνοντας: «Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να καθορίσει όλα όσα είναι η χώρα μας».

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει εκ νέου το ενδιαφέρον και εκτός Μάλτας. Η Βρετανίδα Εργατική βαρόνη Σάμι Τσακραμπάρτι ορίστηκε εισηγήτρια έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αντίδραση της κυβέρνησης της Μάλτας στη δολοφονία. Μέλη της οικογένειας της Καρουάνα Γκαλίτσια προτίθενται να καταθέσουν στην πρώτη ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Η αποτυχία να διασφαλιστεί η ατομική λογοδοσία για τη δολοφονία κινδυνεύει να διαιωνίσει μια κουλτούρα ατιμωρησίας», δήλωσε την Πέμπτη η Τσακραμπάρτι. «Μια κουλτούρα όπου… εκείνοι που προσπαθούν να ρίξουν φως στο σκοτάδι πληρώνουν το υπέρτατο τίμημα».