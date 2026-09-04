Η Κένταλ Τζένερ στην πρώτη της εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας περπάτησε στο εμβληματικό κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Wild Horse Nine», επιλέγοντας μια vintage δημιουργία Giorgio Armani από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995, διακοσμημένη με ανάγλυφα, χρυσά φλοράλ μοτίβα.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια Briony Raymond σε κοπή cushion και πέδιλα Aquazzura.

Σύμφωνα με το περιοδικό «W», η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται στο φεστιβάλ ως πρέσβειρα της Armani Beauty. Η παρουσία της αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε απαθανατιστεί στο αεροδρόμιο της Βενετίας με ένα λευκό σύνολο και μια oversized nude τσάντα Chanel.

@vogueitalia Dopo un airport look minimal, sul red carpet del #FestivaldiVenezia 2026 #KendallJenner ha indossato un abito d’archivio firmato GiorgioArmani. Uno slip dress della collezione Autunno/Inverno 1995, dalla silhouette leggermente svasata, realizzato in georgette di seta ricamato e impreziosito da paillettes trasparenti. Scopri tutti i dettagli del look nel video. #VoguePeople #FestivalVenezia2026 ♬ original sound – vogueitalia

Ενώ στην καθημερινότητά της προτιμά μια πιο μίνιμαλ αισθητική, οι επιλογές της στο κόκκινο χαλί διακρίνονται για τον θεατρικό και επιβλητικό τους χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτή είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το φετινό Met Gala, όπου ξεχώρισε με μια custom δημιουργία GapStudio του Zac Posen, εμπνευσμένη από το γλυπτό «Νίκη της Σαμοθράκης».