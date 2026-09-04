Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν με μεγάλη διαφορά το ακριβότερο ρόστερ μεταξύ των ομάδων του ελληνικού Big-4, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transfermarkt.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία του έμψυχου δυναμικού του Ολυμπιακού ανέρχεται στα 184,3 εκατομμύρια ευρώ, μετά την ολοκλήρωση των κινήσεων της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό είναι ήδη σημαντική, καθώς το «τριφύλλι» βρίσκεται στα 126,75 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το στοιχείο που ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο είναι η σύγκριση με τους δύο «δικεφάλους».

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης με αξία ρόστερ 90,80 εκατ. ευρώ, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί στα 86,2 εκατ. ευρώ.

Αν αθροιστούν τα ποσά των δύο ομάδων, προκύπτει ένα σύνολο 177 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ακόμη και μαζί, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υπολείπονται της χρηματιστηριακής αξίας του Ολυμπιακού κατά 7,3 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, η συγκεκριμένη κατάταξη δεν αποτελεί από μόνη της αγωνιστική πρόβλεψη. Η αξία που αποδίδεται στους ποδοσφαιριστές δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε τίτλους, νίκες ή επιτυχίες μέσα στο γήπεδο. Αποτυπώνει, ωστόσο, τη δυναμική και την επενδυτική αξία που παρουσιάζει κάθε ρόστερ αυτή τη στιγμή.

Το αν η μεγάλη διαφορά στα οικονομικά δεδομένα θα μετατραπεί και σε αγωνιστική υπεροχή θα φανεί μέσα στη σεζόν. Οι συνεχόμενες υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσφέρουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα.

Σε μια απαιτητική χρονιά για τους τέσσερις μεγάλους, ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός από το Big-4 που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στη φετινή εξίσωση.