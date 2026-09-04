Η Βαρσοβία, η γοητευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι μια πόλη-έκπληξη που καταρρίπτει κάθε ταξιδιωτικό στερεότυπο. Γνωστή και ως η «πόλη του Φοίνικα», καθώς ισοπεδώθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναγεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες της, η πόλη αυτή καταφέρνει να ισορροπεί σήμερα ανάμεσα στο βαρύ ιστορικό της παρελθόν και σε έναν διάχυτο, σύγχρονο δυναμισμό.

Βρίσκεται στις όχθες του Βιστούλα στην περιοχή του Μαζοβιέτσκι, με την Παλιά Πόλη να είναι το δυνατό σημείο της πολωνικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις κατοχής κατέστρεψαν εσκεμμένα πάνω από το 85% του ιστορικού κέντρου της. Η μετέπειτα ένταξη της Παλιάς Πόλης στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 1980 αποτέλεσε ιστορική εξαίρεση, καθώς μέχρι τότε ο οργανισμός απέφευγε να βραβεύει σύγχρονες ανακατασκευές. Ωστόσο, αναγνώρισε τη Βαρσοβία ως ένα κορυφαίο παγκόσμιο παράδειγμα καθολικής ανοικοδόμησης, όπως αναγνώρισε και την αποφασιστικότητα ενός ολόκληρου έθνους να αναγεννήσει την πολιτιστική του ταυτότητα από τις στάχτες.

Η πλατεία της παλιάς αγοράς περιβάλλεται από γοτθικές εκκλησίες, κομψά καφέ και μουσεία, ενώ στην ανατολική μεριά της Παλιάς Πόλης βρίσκεται η πλατεία του Κάστρου με το Βασιλικό Κάστρο, το οποίο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Η περίφημη Βασιλική Οδός έχει μήκος 4 χιλιομέτρων, χωρίζοντας την πόλη από τα βόρεια ως τα νότια. Η Αναγέννηση και το μπαρόκ συναντιούνται με γοτθικά και νεοκλασικά στοιχεία στην κεντρική της πλατείας.

Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βαρσοβίας είναι το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και το Παλάτι του Βιλανόβ, που κατασκευάστηκε με πρότυπο το αντίστοιχο των Βερσαλλιών. Αλλά και το νεοκλασικό Ανάκτορο Lazienki, όπως και το σπίτι του Σοπέν, του κορυφαίου συνθέτη. Τέλος, το Μουσείο της Εξέγερσης της Βαρσοβίας αφηγείται τα γεγονότα της εξέγερσης που έλαβαν χώρα πάνω στα απομεινάρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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