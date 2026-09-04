Ο Σταύρος Φλώρος καταγγέλλει στην αγωγή του, σύμφωνα με το δικόγραφο που εξασφάλισε η Daily Mail, ότι μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor Greece που του κόστισε το αριστερό του πόδι, οι υπόλοιποι παίκτες έλαβαν κοκαΐνη και μαριχουάνα ώστε να ηρεμήσουν και τα γυρίσματα να συνεχιστούν.

Ο 22χρονος, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής της 13ης σεζόν, έχει καταθέσει αγωγή στο Μαϊάμι κατά εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή του reality, διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο δικόγραφο περιγράφει όχι μόνο τις συνθήκες του τραυματισμού του, αλλά και όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν αμέσως μετά.

«Πήγα σε ένα reality show και κατέληξα, στα 22 μου χρόνια, να έχω μόνο ένα πόδι. Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε στη Daily Mail.

Ο Φλώρος λέει ότι αποφάσισε να κινηθεί νομικά επειδή θέλει «ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια» για όσα έζησε. «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που περνούν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι».

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του

Το πρωί της 11ης Μαΐου 2026, ο Σταύρος Φλώρος μπήκε στη θάλασσα στη Δομινικανή Δημοκρατία μαζί με τον συμπαίκτη του Εμμανουήλ Μαλλιάρο. Σύμφωνα με την αγωγή, η ομάδα τους είχε κερδίσει έναν αγώνα και είχε ως έπαθλο ένα ψαροντούφεκο.

Οι δύο παίκτες βρίσκονταν περίπου 90 μέτρα από την ακτή και χρησιμοποιούσαν μικρό πλωτό μέσο σήμανσης. Κάποια στιγμή, ο Μαλλιάρος φέρεται να αντιλήφθηκε ένα σκάφος ή καταμαράν να κατευθύνεται προς τον Φλώρο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο δικόγραφο, το σκάφος δεν άλλαξε πορεία ούτε μείωσε ταχύτητα. Ο Μαλλιάρος φώναξε στον συμπαίκτη του να απομακρυνθεί, όμως η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.

«Παρά τις προσπάθειες του Ενάγοντος να αποφύγει το σκάφος, οι προπέλες του χτύπησαν και τα δύο πόδια του. Η σύγκρουση έκοψε ολοκληρωτικά το αριστερό πόδι του ενάγοντος, το οποίο δεν ανασύρθηκε ποτέ από τη θάλασσα, και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του πόδι».

Το σκάφος αρχικά συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με την αγωγή, μέχρι που οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό ζήτησαν από τον χειριστή να επιστρέψει.

Ο Φλώρος μεταφέρθηκε πάνω στο σκάφος και, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, ένας από τους επιβαίνοντες του τοποθέτησε τουρνικέ.

«Ο ενάγων μεταφέρθηκε πάνω στο σκάφος που τον χτύπησε και ο Μαλλιάρος τον βοήθησε να ανέβει από τη θάλασσα. Ένα τουρνικέ που εφαρμόστηκε από κάποιον πάνω στο σκάφος πιστεύεται ότι έσωσε τη ζωή του ενάγοντος».

Χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να φτάσει σε τοπική κλινική. Στη συνέχεια διακομίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων.

61 ημέρες στο νοσοκομείο

Ο Σταύρος Φλώρος παρέμεινε συνολικά 61 ημέρες σε νοσοκομείο του Μαϊάμι. Εκεί αντιμετωπίστηκε για τα τραύματά του και τελικά υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού πάνω από το γόνατο.

Η δικαστική του προσφυγή στρέφεται μεταξύ άλλων κατά του Ατζούν Ιλιτζαλί και στην αγωγή, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι οι παίκτες είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή και νερό και ότι το ψάρεμα αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς τους στο παιχνίδι.

«Για όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Παραγωγή έλεγχε τις μετακινήσεις των μελών του καστ, την πρόσβαση σε τροφή και νερό, καθώς και τη σωματική τους ασφάλεια».

Ο Μαλλιάρος βοήθησε τον Φλώρο να ανέβει από τη θάλασσα σε σκάφος, σύμφωνα με την αγωγή του νικητή του Survivor

Στο ίδιο δικόγραφο υποστηρίζεται ότι η περιοχή όπου πραγματοποιούνταν το ψάρεμα είχε έντονη κίνηση από τουριστικά σκάφη. Παράλληλα, γίνεται λόγος για προηγούμενο περιστατικό κατά το οποίο σκάφος είχε κόψει τη σημαία κατάδυσης άλλου παίκτη.

Η αγωγή αναφέρεται επίσης στον θάνατο μιας 15χρονης, η οποία είχε χτυπηθεί από σκάφος στην ίδια περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023. Η πλευρά του Φλώρου υποστηρίζει ότι η παραγωγή θα μπορούσε να γνωρίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο, καθώς τα γυρίσματα του Survivor Greece πραγματοποιούνται στην περιοχή από το 2018.

«Έδωσαν κοκαΐνη και μαριχουάνα»

Η πιο σοβαρή καταγγελία της αγωγής αφορά όσα, σύμφωνα με τον Φλώρο, συνέβησαν μετά τον τραυματισμό του. Η πλευρά του 22χρονου υποστηρίζει ότι τα γυρίσματα δεν σταμάτησαν και ότι εκπρόσωποι της παραγωγής ταξίδεψαν στη Δομινικανή Δημοκρατία προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

«Η Παραγωγή παρέμεινε στην τοποθεσία, συνέχισε ενεργά να κινηματογραφεί και να διαχειρίζεται το πρόγραμμα και συνέχισε να ασκεί τον ίδιο έλεγχο στους υπόλοιπους παίκτες που ασκούσε και πριν από το περιστατικό».

Στη συνέχεια, το δικόγραφο κάνει την καταγγελία για τις ουσίες:

«Κατά το διάστημα μετά το περιστατικό, ενώ η Παραγωγή εξακολουθούσε να λειτουργεί ενεργά το πρόγραμμα, η Παραγωγή παρείχε στους εναπομείναντες παίκτες κοκαΐνη και μαριχουάνα, προφανώς για να βοηθήσει να ηρεμήσουν και να συνέλθουν μετά τον τραυματισμό του ενάγοντος».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ισχυρισμό που περιλαμβάνεται στην αγωγή του Φλώρου.

Η δεύτερη θέση και το έγγραφο που καταγγέλλεται

Στην ίδια δικαστική προσφυγή υπάρχει ακόμη μία καταγγελία σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο Εμμανουήλ Μαλλιάρος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον Φλώρο στη θάλασσα όταν συνέβη το ατύχημα, φέρεται να πήρε τη δεύτερη θέση. Η αγωγή υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε να υπογράψει έγγραφο που ανέφερε πως ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα πριν από το ατύχημα.

Ο Μαλλιάρος, σύμφωνα με το δικόγραφο, αρνήθηκε να το υπογράψει: «Ο Μαλλιάρος αρνήθηκε να υπογράψει επειδή η δήλωση ήταν αναληθής και αντί γι’ αυτό απαίτησε οποιαδήποτε συμφωνία να αναφέρει με ακρίβεια ότι ο διαγωνισμός παρέμενε σε εξέλιξη τη στιγμή του περιστατικού».

Η πλευρά του Φλώρου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εντασσόταν σε προσπάθεια να περιοριστεί η ευθύνη του Ατζούν Ιλιτζαλί και των εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή.