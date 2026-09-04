Το όνομα του Μπρούμα φαίνεται πως βρίσκεται στη λίστα του Άρη για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής, σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record».

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, οι «κίτρινοι» συγκαταλέγονται μεταξύ των συλλόγων που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο εξτρέμ, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η υπόθεση δεν αποκλείεται να παραμείνει στο προσκήνιο μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Για την ομάδα του Μπρούμα, πάντως, βασική επιδίωξη αποτελεί η πώλησή του και όχι ο δανεισμός. Ο Πορτογάλος μετακόμισε στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2025, όταν αποκτήθηκε από την Μπράγκα έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τελευταία αγωνιστική περίοδος, ωστόσο, εξελίχθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον 31χρονο. Στο Eusébio Cup απέναντι στη Φενέρμπαχτσε υπέστη ολική ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα, γεγονός που τον άφησε για μεγάλο διάστημα εκτός γηπέδων.

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ακολούθησαν και άλλοι τραυματισμοί, περιορίζοντας σημαντικά τη συμμετοχή του. Συνολικά, ο Μπρούμα αγωνίστηκε μόλις τρεις φορές σε επίσημα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26.

Με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο, η «Record» τοποθετεί πλέον τον Άρη ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Το γεγονός ότι η ελληνική αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αφήνει, έτσι κι αλλιώς, χρόνο για να υπάρξουν εξελίξεις.