Η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκε με τους followers της στο TikTok ένα στιγμιότυπο από την προπόνησή της, στο οποίο δοκιμάζει να σηκώσει 100 κιλά σε άσκηση deadlift.

Η προσπάθειά της αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το βάρος φαίνεται να τη δυσκολεύει και τελικά δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την κίνηση, με την ίδια να αντιδρά έντονα από την απογοήτευσή της.

Το βίντεο συγκέντρωσε πολλά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δύναμη και την επιμονή της. «Θηρίο μπράβο», «δυνατή η Κατερίνα, μπράβο», «Κατερίνα δεν παίζεσαι», «είσαι πολύ δυνατό κορίτσι» ήταν μερικές από τις θετικές αντιδράσεις που δέχτηκε. Κάποιος μάλιστα έκανε αναφορά στη γνωστή φράση «κάτσε κάτω από τη μπάρα», που είχε συνδεθεί με τον προπονητή της άρσης βαρών Χρήστος Ιακώβου και μεγάλους αθλητές όπως ο Πύρρος Δήμας και ο Βαλέριος Λεωνίδης.

Οι παρατηρήσεις για την τεχνική της άσκησης

Ωστόσο, ανάμεσα στα αποθεωτικά σχόλια υπήρχαν και χρήστες που εξέφρασαν ανησυχίες για την τεχνική εκτέλεσης της άσκησης.

Κάποιοι σχολίασαν πως η στάση του σώματος και ο τρόπος που σηκώνεται η μπάρα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη μέση της, προτρέποντάς την να συμβουλευτεί τον γυμναστή της. «Έτσι όπως την κάνεις όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής γιατί θα πάθεις χοντρή ζημιά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν πως χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην τεχνική.

Κατερίνα Στικούδη: «Παίρνω μέρος σε αγώνες»

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου μίλησε για την αγάπη της για τη γυμναστική. Όπως ανέφερε, μπορεί να σηκώσει 100 κιλά, ωστόσο στόχος της είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται και να καταφέρει ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Παράλληλα, τόνισε πως συμμετέχει και σε αγώνες, καθώς η άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της. «Εμένα με βοηθάει η άθληση, με κάνει να έχω καθαρό μυαλό και να νιώθω καλά μέσα μου», είπε.

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