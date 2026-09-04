Νέα δεδομένα φέρνει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εξεταστική περίοδο, με τους πανεπιστημιακούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο εξελιγμένες μορφές αντιγραφής. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών προχωρά στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενόψει της εξέτασης της 17ης Σεπτεμβρίου, θέλοντας να περιορίσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εποχή της παραδοσιακής αντιγραφής με το λεγόμενο «σκονάκι» φαίνεται να δίνει σταδιακά τη θέση της σε νέες μεθόδους, με τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά, τα ακουστικά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές να δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους διδάσκοντες.

Τα μέτρα του καθηγητή στην εξεταστική

Στο μήνυμά του προς τους φοιτητές, ο καθηγητής ζητά οι εξεταζόμενοι να γράψουν αποκλειστικά με μολύβι.

Παράλληλα, όσοι χρειάζονται γυαλιά για να γράψουν στις εξετάσεις καλούνται να έχουν μαζί τους ιατρική βεβαίωση, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί η χρήση ειδικών γυαλιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποβοήθηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο καθηγητής προειδοποιεί και για τη χρήση «ψείρας» στο αυτί, αλλά και κάθε άλλης συσκευής ή ευρεσιτεχνίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή.

Όπως εξηγεί, τα μέτρα λαμβάνονται ώστε η εξέταση να μη μετατραπεί σε «πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης» και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι φοιτητές που έχουν προετοιμαστεί και έχουν καταβάλει προσπάθεια για το μάθημα.

Ο προβληματισμός για την τεχνητή νοημοσύνη

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση προκαλεί έντονο προβληματισμό διεθνώς.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ έχει προχωρήσει και στη δημιουργία «Οδικού Χάρτη» για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, ενημερωτικές δράσεις για τους νεοδιορίστους, αλλά και προληπτικές δειγματοληψίες μέσω προφορικής εξέτασης.

«Θα το βρουν μπροστά τους»

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, αντιμετωπίζει το ζήτημα όχι μόνο ως τεχνολογική πρόκληση, αλλά και ως ένα διαχρονικό πρόβλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Πάντα υπήρχε αντιγραφή», λέει ο ίδιος, τονίζοντας ωστόσο πως σήμερα η τεχνολογία προσφέρει και νέα εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων γραπτών. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή», επισημαίνει, σύμφωνα με το pelop.gr.

Παράλληλα, στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους φοιτητές: «Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή».

Η φετινή εξεταστική δοκιμάζει έτσι όχι μόνο τις γνώσεις των φοιτητών, αλλά και τα όρια των πανεπιστημίων απέναντι στις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης, αλλά και ως μέσο αντιγραφής.