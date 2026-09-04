Το Μάλμε, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, αποτελεί έναν από τους πιο αναπάντεχους προορισμούς της Σκανδιναβίας. Από τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια και τα πολύχρωμα σπίτια της παλιάς πόλης (Gamla Staden) μέχρι τον φουτουριστικό ουρανοξύστη Τέρνινγκ Τόρσο που δεσπόζει στο σύγχρονο παραθαλάσσιο μέτωπο, η σουηδική αυτή πόλη γοητεύει κάθε επισκέπτη.

Αν και η αλήθεια είναι πως οι τουρίστες δεν συμπεριλαμβάνουν συχνά το Μάλμε (ή Μάλμο) στην ταξιδιωτική τους λίστα, πρόκειται πραγματικά για ένα όμορφο μέρος με τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Άλλωστε, η πόλη όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της διάσημης αστυνομικής σειράς The Bridge, κρύβει πολλές εκπλήξεις. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα, όπως το ιστορικό Κάστρο (Malmöhus), το Βασιλικό Πάρκο (Kungsparken) και το καταπράσινο πάρκο Pildammsparken.

Τι θα δεις στο Μάλμε

Lilla Torg (Μικρή Πλατεία): Το πιο ζωντανό σημείο της πόλης. Είναι μια πανέμορφη, πλακόστρωτη πλατεία γεμάτη με πολύχρωμα μεσαιωνικά σπίτια από ξύλο και τούβλο, που σήμερα στεγάζουν καφέ και εστιατόρια.

Κάστρο του Μάλμε (Malmöhus Slott): Το παλαιότερο σωζόμενο αναγεννησιακό κάστρο της Σκανδιναβίας. Περιβάλλεται από τάφρο και φιλοξενεί τα κυριότερα μουσεία της πόλης.

Kungsparken (Βασιλικό Πάρκο): Ακριβώς δίπλα στο κάστρο, αυτό το τεράστιο πάρκο με τις λίμνες και τον χαρακτηριστικό ανεμόμυλο είναι ιδανικό για μια χαλαρή βόλτα.

Τέρνινγκ Τόρσο: Ο εμβληματικός ουρανοξύστης του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα. Είναι το σήμα κατατεθέν του Μάλμε και στρίβει 90 μοίρες από τη βάση μέχρι την κορυφή του.

Δείτε τις φωτογραφίες