Χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Ουζ και Φος στο βόρειο Γιορκσάιρ, το Γιορκ –γνωστό ιστορικά στα ελληνικά ως Υόρκη– είναι μια από τις πιο γοητευτικές και καλύτερα διατηρημένες περιτειχισμένες πόλεις της Αγγλίας.

Με μια ιστορική διαδρομή που ξεπερνά τα 2.000 χρόνια, η πόλη ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους το 71 μ.Χ. ως Eboracum, έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου των Βίκινγκς ως Jorvik, και σήμερα αποτελεί έναν κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό που παντρεύει άψογα τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα με τη σύγχρονη ζωή. Για αιώνες, το Γιορκ αποτελούσε τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βρετανίας μετά το Λονδίνο. Σήμερα, αυτή η πλούσια κληρονομιά αντανακλάται σε μια τεράστια ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων που του έχουν χαρίσει επάξια το παρατσούκλι «πόλη των φεστιβάλ».

Ανάλογα με την εποχή που θα το επισκεφθείτε, μπορείτε να ζήσετε από κοντά:

Το Φεστιβάλ Βίκινγκ (Jorvik Viking Festival): Το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, που κάθε Φεβρουάριο μεταμορφώνει την πόλη σε μεσαιωνικό καταυλισμό.

Το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, που κάθε Φεβρουάριο μεταμορφώνει την πόλη σε μεσαιωνικό καταυλισμό. Το Φεστιβάλ Τροφίμων και Ποτών (York Food and Drink Festival): Μια γιορτή γεύσεων που αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία.

Μια γιορτή γεύσεων που αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία. Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και τις διάσημες χριστουγεννιάτικες αγορές του.

Τα κορυφαία αξιοθέατα του Γιορκ

York Minster: Ο μεγαλύτερος γοτθικός ναός στη Βόρεια Ευρώπη. Ξεχωρίζει για τα μεσαιωνικά του βιτρό και την πανοραμική θέα από τον κεντρικό του πύργο.

The Shambles: Ένα παραμυθένιο, στενό μεσαιωνικό δρομάκι. Παλαιότερα φιλοξενούσε κρεοπωλεία, ενώ σήμερα είναι γεμάτο καφέ και μαγαζιά που ενέπνευσαν τη «Διαγώνιο Αλέα» στις ταινίες Χάρι Πότερ.

Clifford’s Tower & Μεσαιωνικά Τείχη: Η πόλη διαθέτει τα μακρύτερα μεσαιωνικά τείχη στην Αγγλία, με τις ιστορικές πύλες εισόδου.

Μουσεία & παράδοση σοκολάτας: Οι πανέμορφοι Κήποι του Μουσείου του Γιορκσάιρ φιλοξενούν τα εντυπωσιακά ερείπια του Αββαείου της Αγίας Μαρίας. Μην χάσετε το Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων και το Jorvik Viking Centre για ένα ζωντανό ταξίδι στην εποχή των Βίκινγκς. Παράλληλα, εξερευνήστε τη μεγάλη σοκολατοποιό παράδοση της πόλης –όπου γεννήθηκαν οι KitKat και Terry’s Chocolate Orange– με μια επίσκεψη στο διαδραστικό μουσείο York’s Chocolate Story

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